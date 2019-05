¡Furioso campeonato!

Por Alberto de la Garza

En una remontada prácticamente épica al llegar a la final de vuelta abajo con marcador de tres goles por cero, el equipo de Furia Azul demostró que con garra y corazón y por supuesto buen futbol, todo es posible tras vencer cuatro goles por tres en el global a Marineros de Tampico y proclamarse bicampeones en la Liga Nacional Juvenil de Futbol, categoría Sub 17.

Este encuentro se llevó a cabo este sábado en la cancha del Carmen, municipio de Güémez, en donde los dirigidos por Roberto Aguilar Grimaldo y Raúl “Takuma” Santana, llegaron con el firme objetivo de hacer un partido perfecto y así fue, contando con el total apoyo de su afición.

Desde el inicio del partido y con la obligación de hacerle daño a su rival lo más pronto posible, Furia Azul se fue con todo hacia el frente y apenas a los 15 segundos de acción ya habían metido en peligro a los Marineros, que solamente veían los embates de los locales en esta ocasión.

Corría justamente el minuto 25 de tiempo corrido cuando el grito de gol se hacía escuchar al rededor de la cancha. Sería justamente Adrián Zapata quien aprovechó un descuido de la zaga defensiva para marcar el primer gol del partido y apenas cinco minutos después, Luis Gerardo Coronado lograría el dos por cero para los furiosos.

El tiempo que restaba en el partido aún era suficiente para cumplir con el objetivo. Roberto Aguilar desde el área técnica mandaba la indicación clara, no bajar los brazos y continuar atacando a los visitantes, sin descuidar la zaga y así lo hacían de manera perfecta.

Para la segunda mitad del partido, solamente necesitaban un gol más para emparejar los cartones y por lo menos obligar a los tiempos extra y así fue. Al minuto 12 de la parte complementaria, Iván Carranza logró marcar el tres por cero a favor de Furia Azul, comenzando el reacomodo local con línea de cuatro, un conteción, cuatro volantes y un centro delantero, pero el silbatazo final llegó sin más goles.

El reglamento era claro, con el empate global a tres goles, los tiempos extra llegaron con dos tiempos de 12 minutos cada uno. Furia Azul seguía al frente, demostraba mejor futbol y más hambre por el título y a dos minutos de finalizar la primera parte, Luis Gerardo Coronado apareció para darle el gol del título de los furiosos y festejar con todos sus compañeros en el campo.

Los Marineros no pudieron despertar, su futbol no dio para más y llegó el silbatazo final para que el equipo de Furia Azul terminara como bicampeón en la Liga Nacional de Futbol Juvenil de Futbol en la categoría Sub 17 organizado por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol. Ahora los furiosos esperan rival del otro grupo para definir quién representará a esta zona en el Nacional.