Martha Isabel Alvarado – Bailando por un voto

.-Advierte AMLO, más Renuncias

.-¿Cálculos políticos, en la SSPF?

.-Mancera, soslaya confrontación

.-Oseguera y Maki en encrucijada

No hay que descartar, que la oleada de cambios que se estaría registrando en el Gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ encabezado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, incluya la salida del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, que no está cumpliendo con su cometido.

El colmo de la inseguridad y la violencia que se vive en el país, se vería reflejado en el incidente suscitado en La Huacana, Michoacán, donde un grupo de civiles armados que protagonizaron bloqueos, sometieron y desarmaron a una veintena de elementos militares a los que mantuvieron cautivos por un lapso de 24 horas.

Tirados en el piso, los elementos de Sedena que aparecen en un video que ayer circuló profusamente, reciben órdenes, con palabras altisonantes, por parte de un civil que se ‘identifica’ como “el pueblo”.

¿Será que en México también hay pueblo malo, y no solo “el pueblo bueno y sabio”, al que frecuentemente hace alusión en sus discursos el Presidente López Obrador?.

Obliga la pregunta: ¿Por qué no actuará Durazo ante ese tipo de situaciones, y otras tan graves, como la reciente matanza de Minatitlán, Veracruz?. ¿Acaso por ‘cuidar su imagen’, con miras a buscar la gubernatura de su natal Sonora, en un futuro no tan lejano?.

Ya lo dijo AMLO en su conferencia de prensa mañanera de ayer: “nadie es indispensable”.

Ni un solo comentario o posicionamiento sobre el asunto de La Huacana emitió Durazo Montaño, quien sigue privilegiando en sus redes sociales la publicación de la conferencia mañanera de AMLO, como si en vez de Responsable de la Seguridad Pública estuviese contratado como empleado del área de Comunicación Social.

En Tamaulipas, las elecciones del 2 de junio están cada vez más cerca, y tal como estaba anunciado, ayer se llevó a cabo la visita a Tamaulipas del Senador MIGUEL ANGEL MANCERA, para apoyar a los candidatos a diputados locales del PRD, de la zona de Reynosa y Río Bravo.

El que fuera Jefe de Gobierno del ex Distrito Federal, dijo no estar afiliado al PRD, pero aseguró que apoya, y siempre apoyará a este Instituto Político. Y agregó, que sus dirigentes y candidatos en Tamaulipas no se han enfrascado en denuncias contra sus oponentes, porque prefieren ocuparse en posicionar sus propuestas.

Tuvo razón el amable lector que puso en entredicho la realización del evento marcado en la agenda como, “500 mujeres con Mancera”, cuya sede sería el salón Los Jubilados, en Río Bravo, donde a la mera hora fueron colocadas un total de 130 sillas.

Después de todo, no le fue tan mal a Mancera en Río Bravo, donde terminó bailando (por un voto) con lideresas, bajo las alegres notas de “La Chona”, ejecutada por la banda “La Koncentida del Rancho”.

Aunado a que, tanto en Reynosa, como en Río Bravo, el Doctor Mancera se dejó ‘escoltar’, con un dejo de orgullo, por sus guapas candidatas YESSICA LÓPEZ y LUPITA MONTALVO.

Hace ya buen rato, que el PRD vivió tiempos gloriosos en Río Bravo: con el extinto JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDÚA, que fue diputado local bajo sus siglas, de 1996 a 1998, y posteriormente diputado federal integrante de la LVII Legislatura, de 1998 al 2000. Y posteriormente, con la Presidencia Municipal que de 1999 al 2001 ostentó el profesor TEODORO ESCALÓN MARTÍNEZ, quien recientemente ‘emigró’ al PAN.

La elección del 2 de junio también ‘pondrá a prueba’ a algunos alcaldes, desde nuestro muy particular punto de vista.

Uno de ellos sería el de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien, respecto al distrito 20, estaría en la disyuntiva de apoyar al Partido que lo llevó al Poder Municipal, Morena y a su candidata, la externa, BERTHA ELVA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, o decantarse por su cuatacho, AZAEL PORTILLO, su presunto ‘gallo’, quien al no ser ‘palomeado’ por la cúpula morenista, terminó como candidato del PT.

¿Y qué pasará en Reynosa con la alcaldesa MAKI ORTÍZ?. ¿Apoyará al candidato del PAN por el distrito 07, el ex Priista ALBERTO LARA BAZALDÚA, haciendo a un lado supuestos resabios?.

En el plan original, la Jefa edilicia hizo un presunto trato con Lara Bazaldúa, para que fuera compañero de formula de su hijito, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, quien buscaba una diputación local por el distrito en mención. Pero resulta, que el susodicho dejó ‘colgada’ a la Doctora, agenciándose la posición de candidato Propietario, luego de un viaje que hizo a Victoria.

CONTRAFUEGO: Decidir con la cabeza o con la víscera; he ahí el dilema.

Hasta la próxima.