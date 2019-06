Egidio Arévalo reforzará a Correcaminos

Por Alberto de la Garza

Quien vistiera ya varias de las camisetas de la Liga MX y por supuesto la de su selección uruguaya, el jugador Egidio “Cacha” Arévalo reforzará al equipo de Correcaminos para el próximo Torneo Apertura 2019 en el Ascenso MX, quien buscará mostrar su experiencia con el resto del plantel.

Fue este martes durante la reunión informativa que organizó el Club Correcaminos junto a los representantes de los medios de comunicación donde el técnico azul naranja Carlos “El Maestro” Reinoso dio a conocer la integración del “Cacha” para este miércoles quien se presentará en el Centro de Formación para las pruebas médicas.

Con 37 años de edad, Egidio Arévalo debutó en el futbol profesional en el año de 1999 con el equipo de Paysandú Bella Vista, para después defender las playeras de Peñarol, Monterrey, Danubio, San Luis, Botafogo, Tijuana, Palermo, Chicago Fire, Tigres, Racing, Club Libertad y recientemente con el Deportivo Municipal.

Además, también se anunció la incorporación de Wilbert Rentería, Allam Bello y el ex americanista Antonio “Tony” López, pero este último a través de sus redes sociales informó que esa situación no está finiquitada, por lo cual negó rotundamente la llegada al equipo azul naranja.

Por otra parte, se dio a conocer ya de manera oficial la lista de los jugadores que ya no entran en planes encabezadas por Javier Colli, Néstor Breintenbruch, Cristian Torres, Luis Martínez, Luis Medina, Sergio “Samba” Rosas, Julio Atilano, Claudio González, Joaquín Gottesman, Nicolás Prieto, Faber Cañaveral, Ulices Briceño, Alonso Hernández, Gustavo Ramírez, Edinson Tolosa, Arturo Ortiz y Daniel Amador.

SI NO ASCIENDO ES MI FRACASO: “MAESTRO”

De nueva cuenta, el “Maestro” Reinoso mencionó que estaría peleando por meter al equipo a la liguilla, lograr el título y por supuesto el ascenso al máximo circuito del futbol mexicano, ya que con los jugadores que estarían llegando, podrían lograrlo en el próximo año futbolístico que arranca a finales de julio.

“Si no consigo el ascenso es mi fracaso, no el de Rafa (Flores), ni de Miguel (Mansur), es mío porque ellos me contrataron para eso, yo vine a ser campeón y si no se logra el objetivo yo me tengo que ir”, fueron las palabras de Reinoso durante la reunión informativa este martes por la tarde.