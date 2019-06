Itzel Cobos, “es un fenómeno de la gimnasia”

Por Roberto Aguilar/Foto especial

Ciudad Victoria,.- “Es un fenómeno la niña”, así calificó el director general del Instituto del Deporte (INDE) en Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, a la gimnasta Norma Itzel Cobos Arteaga, al informar que ganó 7 medallas de oro y 1 individual, en gimnasia rítmica de la Olimpiada Nacional 2019.

Fernández detalló que Norma Itzel ganó 7 medallas de oro, 5 de ellas de forma individual en aro, pelota, clavas, cinta y all around; con 2 de oro en conjunto all around y aro; así como una medalla de plata en conjunto cinta.

“No hay nadie como ella al día de hoy, es la gimnasta infantil más exitosa”, expresó el director del INDE.

Los logros obtenidos por la llamada “Niña de Oro tamaulipeca” también merecieron la felicitación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien tuiteó: “¡Que gran orgullo tamaulipeco! Norma Itzel Cobos totaliza 5 medallas de oro individuales 2 de oro y una de plata en equipo en Gimnasia Rítmica en la Olimpiada Nacional 2019, convirtiéndose en la atleta tamaulipeca con más medallas. ¡Muchas felicidades!”.

La niña originaria de Tampico tuvo su gran actuación en el Poliforum Zamna de Mérida, Yucatán. Participó en la categoría 11-12 años junto a sus compañeras de conjunto Naomi Osorio, Pamela Burguete, Anette Luna, Idalia Leucona y Berenice Suárez

En entrevista, Norma Itzel expresó que, “estoy muy orgullosa porque he trabajado tanto para aprender de los errores. Ya me superé. Entrenamiento y entrenamiento me dan estos resultados”.

Su entrenadora, Citlali Quinta Álvarez, dijo que la niña es muy disciplinada y mencionó que está muy contenta porque todo el trabajo y los sacrificios tienen su recompensa con estos resultados.

“Superamos el objetivo, es un trabajo muy pesado, muchas horas de entrenamiento. Las niñas están concentradas y compitiendo con muchas ganas”, agregó.

Sobre la delegación de gimnasia rítmica el titular del deporte tamaulipeco, Carlos Fernández, comentó que ha sido una actuación estupenda, superando lo hecho el año pasado y que aún esperan que caigan más medallas.

“Se del esfuerzo que hacen, son muy disciplinadas. Es un equipo muy grande que está detrás de la gimnasia. Como INDE estamos felices al estar aquí cerca de ellas y también por el esfuerzo que hacemos nosotros como instituto, como gobierno, de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el gobernador, y que todo se ve cristalizado en medallas”.

Hasta la mañana del jueves Tamaulipas se ubica en el lugar 8 de la tabla de Olimpiada Nacional 2019, con un total de 65 medallas; 23 de oro, 15 de plata y 27 de bronce.

La participación de gimnasia rítmica continúa este día con la participación de las atletas de las categorías pertenecientes a Nacional Juvenil.

Tamaulipas es referente nacional de gimnasia rítmica al encabezar la tabla del medallero de Olimpiada durante los últimos 8 años.