Marco A. Vázquez – Se parece a los de antes

El primer semestre de Andrés Manuel López Obrador ya pasó, ¿cuál es el balance?, la verdad es que las cosas parece que cambiaron para no cambiar, se utiliza el dinero de manera diferente, sin duda, pero no existe la honestidad a ultranza que presumía iba a ocurrir y, peor aún, no se ve un proyecto viable de nación que nos dignifique.

Los gasolinazos y aumentos en el gas, diesel siguen y no van a acabar porque es la única fuente de ingresos suficiente para mantener sus programas de apoyo a los adultos mayores, los ninis, las madres solteras y a los desprotegidos en general, es decir, cubre un pozo que era urgente tapar pero hace más grande el deterioro de la clase media que es la que consume todos esos insumos para trabajar, generar riqueza, mantener fuentes de empleo y a este país en marcha.

Los acuerdos con Estados Unidos siguen igual que en los tiempos de Peña Nieto, de Fox o de Vicente Calderón, el ganón sigue siendo el imperio ante un país que prefiere seguir con sus políticas agachonas.

Tampoco se ve el final (es más, parece que no han empezado a componer) los problemas en el IMSS ni en el ISSSTE, faltan médicos, medicamentos, aparatos, especialistas, agréguele que en los últimos días se han quedado sin aire acondicionado muchas clínicas y han sido tomadas por los propios trabajadores que acusan la miseria con la que se les trata.

En el sector educativo la reforma fue una reversa aunque apenas perceptible al grado que sus aliados de la CNTE siguen en paro y seguirán igual hasta que no se les apliquen medidas como quitarles el salario y beneficios para que regresen a atender a la niñez de los pueblos más pobres que son quienes los sufren.

Claro, tiene usted razón, en seis meses no iba a terminar, ni Andrés Manuel ni nadie, con todo el desmadre dejado por los anteriores gobiernos, de eso no lo culpa nadie, lo que se exige es no siga pasando el tiempo sin notar un cambio real y de fondo, vaya, si van a seguir culpando al pasado de los problemas que atravesamos por lo menos les quiten el dinero y metan al bote a quienes son los culpables para hacer la versión creíble.

Y también usted tiene razón en otra cosa, de este y los anteriores gobiernos yo me quedo con el actual, por lo menos hace bien en distribuir el dinero entre los más pobres, entre el ochenta por ciento de los mexicanos desprotegidos y eso ya es un avance con todo los defectos de ese programa como el no vislumbrar como van sacar a los beneficiados de la pobreza sino mantenerlos ahí, menos pobres sí, pero ahí.

También me quedo con este gobierno porque por primera vez se ve un presidente con respaldo popular, con liderazgo y eso es muy importante porque le regresa a los mexicanos la esperanza de encontrar soluciones a todos nuestros problemas por la vía pacífica, de las urnas.

Es claro, seis meses son muy pocos para exigir ya vivamos como en Dinamarca, Canadá, Finlandia u otros países que si son ricos por la calidad de vida que le dan a todos sus ciudadanos, aunque eso es lo deseable también hay que tener sentido común de que es imposible pero, por lo menos, requerimos que este país se vea fuerte y digno, que no se acalambre ante amenazas del extranjero, menos se doble con un tuit de Trump que le provocó desde la devaluación de la moneda hasta que muchas empresas estén pensando en irse a otras partes del mundo.

Le decía, este gobierno de Andrés Manuel se parece a los de antes pero le aseguro que no serán iguales y no podrá serlo aunque quiera, hay mucha esperanza en él y si la deja caer nos vamos a derrumbar cosa que a nadie nos conviene.

En otras cosas… En el marco de la reunión de Coordinación Regional Noreste del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Monterrey, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que los índices delictivos y de violencia van a la baja en Tamaulipas y otras entidades del noreste mexicano.

“Hay un esfuerzo muy importante de los Gobernadores de la zona noreste. Hay que recordar los altísimos índices de violencia que tuvo Monterrey o algunas otras ciudades de estos estados que afortunadamente no se registran entre aquellas de mayor violencia en el país”, recordó.

“Podría mencionar la Laguna, que en algún momento fue noticia mundial, o algunas ciudades de Tamaulipas en las que, no obstante la complejidad de la seguridad, están en niveles de violencia muy por debajo de los que históricamente tuvieron en su peor momento”, subrayó el funcionario de Gobierno de México.

La reunión de Coordinación Regional Noreste se llevó a cabo con la presencia del mandatario anfitrión, Jaime Rodríguez Calderón; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Durango, José Rosas Aispuro Torres; de San Luis Potosí, José Carreras López; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca además de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, General Crescencio Sandoval González y el Almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

En ella se abordaron temas relacionados con la coordinación de las entidades federativas en materia de Seguridad Pública y retos del Sistema Penitenciario.

El despliegue de la Guardia Nacional en los 5 estados que conforman el bloque que, una primera etapa, se dividirán en 16 regiones operativas distribuidas en Coahuila (3), Durango (2), San Luís Potosí (3), Nuevo León (4) y Tamaulipas (4), cada región con hasta 300 y 600 efectivos desplegados, en función de la incidencia criminal registrada, población y extensión territorial.

La implementación de un nuevo Modelo Nacional de Policía con el que se busca homologar en el país los procesos de capacitación y profesionalización de las corporaciones locales, estatales y nacionales, entre otros.

La finalidad de la reunión fue establecer acuerdos y definir una agenda regional en materia de Seguridad que será presentada en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a celebrarse en julio con la presencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

