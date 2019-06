Marco A. Vázquez – La IV T.

Apenas cerraron las casillas el 2 de junio y Héctor Garza González, Oficial Mayor de la Secretaria de Educación federal, inició una larga campaña rumbo a la gubernatura del Estado de Tamaulipas o por lo menos eso parece y, créalo, en la política lo que parece es.

Según sus allegados, y también muchos analistas políticos, será la carta de la IV T rumbo a la sucesión de Francisco García Cabeza de Vaca, afirman que lleva ventaja por ser el más cercano de los tamaulipecos al presidente, por si ello fuera poco, quien ha recibido manga ancha para hacer presencia en actos que si bien tienen que ver con el sistema educativo no dejan lugar a dudas de que se tratan de grilla, de campaña.

Por supuesto que Garza González es la mejor carta, o el más posicionado, que tiene Morena en el Estado, ya lo conocen en Tamaulipas, está cerca del presidente, tiene una muy larga carrera política en lo local y ahora hasta presupuesto y motivos para hacer campaña al más viejo estilo de la política, es decir, podrá moverse libremente por territorio cuerudo en el ámbito en el que ahora trabaja y hacer grilla con la anuencia de dirigentes sindicales que le apuestan a su figura.

Exacto, el viejo librito dice que falta mucho tiempo para la elección y para llevar la carrera a buen puerto se requerirá mucho presupuesto, podrá moverse de vez en cuando pero en unos meses todo eso tendrá un costo que habrá que ver si tiene forma de gestionarlo y sostenerlo por unos 30 meses sin siquiera saber de cuantos años será la próxima gubernatura, no en los primeros 10 o 15 de ellos.

Las preguntas entonces son, ¿le alcanzará para mantenerse a ese ritmo si de pronto nos enteramos que la siguiente gubernatura es de dos años?, ¿le seguirá siendo atractivo participar en esas condiciones?, ¿podrá convencer a sus amigos de acompañarlo durante tanto largo trayecto?, todavía habrá que hacer corridas financieras, para quien trabajarían en los siguientes seis años y, lo más importante, ¿podrán ganarle una elección al grupo de Francisco García Cabeza de Vaca que es gobernador y tiene los hilos de la política local en su mano?.

Por lo pronto ayer Héctor Garza González estuvo en el Estado acompañado de Paco Ignacio Taibo II, Director del Fondo de Cultura Económica, académico y grillo por los cuatro costados, firme en su convicción de que un libro o una guitarra en manos de un joven significa haberle arrebatado un sicario a la delincuencia.

Vinieron, ambos, a eventos en las Normales del Estado, a anunciar el fortalecimiento de las mismas y la creación de tres Universidades Benito Juárez, también que habrá más becas para todos los estudiantes y la aspiración de mejorar la calidad educativa aunque esto último no hayan precisado ni se vea cómo.

La IV T quiere y tiene deseos de arrebatar la gubernatura al PAN que se ve firme y con todas las posibilidades de conservar el poder si los de Morena no hacen algo serio por ganar, es decir, no bastará con pasearse, hacer presencia, mostrar musculo y respaldo, nunca será suficiente si no se trabaja en buscar liderazgos locales que le entiendan a la operación y movilización de masas en épocas electorales.

Claro es, la aparición en el escenario de Garza González seguramente va a despertar los celos del Senador Américo quien también tiene su corazoncito y quiere ser gobernador como su papá y, por supuesto, va a poner a trabajar al PAN en su intención de hacer ya despegar a los aspirantes a ese puesto antes de que se les haga demasiado tarde en el entendido de que no existen los espacios vacios.

Y ahora, ya todos juntos en la carrera, todavía se van a topar con un problema más cuando por fin logren comprender que lo importante es la siguiente elección, en la que todos sus amigos van a querer ser candidatos a algo, será la más importante porque se tendrá que evitar la división y pleitos que serán muy en serio, por un lado, y por el otro los aspirantes se deben enterar a tiempo que el escalón más importante es el siguiente porque el tener alcaldes y Diputados, locales y federales, muy fuertes supone garantizar una estructura electoral confiable, es decir, a los morenos les debe caer el veinte que la IV T no llegará en automático al Estado y menos aterrizará si no se enteran pronto que ya son gobierno, que ya tienen presupuestos, que ya tienen desgaste por lo que hagan mal aunque ellos lo consideren bueno.

En otras cosas… El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó en Tampico y Altamira obras para fortalecer los servicios de recolección de basura, mejorar la conectividad mediante la pavimentación de vialidades y rescatar espacios públicos para la convivencia.

En Tampico inauguró la Unidad de Transferencia de Desechos Sólidos, espacio estratégico que reúne condiciones de funcionalidad, ubicación, extensión e higiene, para llevar a cabo la transferencia de residuos urbanos procedentes de las unidades recolectoras a las góndolas especializadas en su traslado al relleno sanitario ubicado en Altamira.

A través de una inversión Estado- Municipio de más de 5 millones de pesos, la unidad permite optimizar los recursos empleados en la recolección de basura, ampliar el servicio, incrementar la capacidad de las rutas, generar menor desgaste a las unidades recolectoras, hacer más eficiente el traslado de los residuos urbanos y aprovechar la inversión horas/hombre en la prestación del servicio.

En Altamira, el gobernador García Cabeza de Vaca inauguraron la pavimentación de la calle C-101, entre carretera al Puerto Industrial y calle 7.

La vialidad facilita la conexión con la zona habitacional Arboledas, la segunda más poblada de la región, conformada por 17 colonias en las que habitan más de 88 mil personas.

A su vez, conecta con avenida Interior donde actualmente el Ayuntamiento local realiza trabajos de pavimentación.

