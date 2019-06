Humo Blanco

Clemente Castro González – Nunca se compusieron

Al fin de cuentas el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud, JOSÉ NARRO ROBLES, “tiró la toalla” porque sus ahora ex compañeros de partido “lo reventaron” y tuvo que renunciar a la candidatura a la presidenta del PRI y a su instituto.

Su salida del tricolor la justifico al argumentar que no había piso parejo en la competencia para el liderazgo tricolor y que se trata de un proceso de simulación que afectará aún más al organismo.

Hizo referencia a que para la elección del guía priista se abultó el padrón de militantes y que la cargada a favor del mandatario de Campeche con licencia, ALEJANDRO MORENOS CÁRDENAS, es promovida por los gobernadores del tricolor y el ex presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO.

De modo que el ex funcionario federal tomó la determinación y, al fin de cuentas, le facilitó las cosas a los hacedores de la estrategia que buscan encumbrar, en calidad de guía nacional, al personaje al que se le conoce como “Alito”.

Porque es seguro que los manejadores del PRI, entiéndase el ex presidente, CARLOS SALINAS DE GOTARI y su grupo difícilmente van a soltar las riendas del tricolor.

Los priistas de base, los lideres que en verdad se la creyeron que su partido realizaría una transformación profunda se van a quedar decepcionados, una vez más.

Significa que la línea esta trazada y eso bajará hasta las entidades en donde también se esperan procesos “amañados” cuando se de los relevos en las dirigencias.

Ni hablar, la sentencia popular es aleccionadora por aquello de que “chango viejo no aprende maroma nueva”.

Lo cierto es que los priistas nunca se compusieron…

El propio NARRO ROBLES, a quien se le podría reconocer su actitud digna al no prestarse a ser comparsa, se le puede criticar también su oportunismo para figurar al ver venir su inminente derrota.

Además, no es muy consecuente que luego de 46 años de militancia priista hasta ahora haya visto las inercias y vicios que persisten en su otrora partido.

El renunciante, durante décadas, convalido la antidemocracia que priva en el Revolucionario Institucional, en donde la cultura de la línea,

la disciplina a ultranza y la incongruencia son parte de la forma de ser el ente político.

Y tampoco vio mayores defectos a sus ex compañeros de partido, caso de PEÑA NIETO, cuando lo encumbró en la secretaría de Salud en donde se sabía que hacían el gran negocio con la compra de medicamentos e insumos.

Es difícil de creer que el ex priista no se diera cuenta del mundo de corrupción que se manejaba en la dependencia que estuvo bajo su mando.

Lo que aseguran algunos analistas es que el ex rector de la UNAM le tira a formar partido con las posibles escisiones que pudieran darse en el tricolor, apuntalado por grupos de interés que son adversarios del jefe del ejecutivo federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, mismo al que NARRO critica porque, a su juico, esta metiendo mano en la elección del tricolor aunque no aportar mayores datos.

A propósito del tricolor, el resto de los contendientes no siguieron a NARRO y continúan haciéndose notar para cuando empiece la campaña interna.

Por ejemplo, la prospecta a la presidencia del PRI, IVONNE ORTEGA PACHECO, acaba de sacar un video en redes en el que sale junto a JOSÉ ALFARO, el cual será su fórmula en la secretaría general si llagaran a ganar, cosa que se esta en chino.

Una señal más que manda la cúpula priista para salir al paso a los señalamientos de que hay dados cargados es la reunión que tuvo el martes la Comisión Nacional de Procesos Internos para subrayar que se garantiza la equidad, neutralidad e imparcialidad en cuanto a la elección a fin de renovar dirigencia para el periodo 2019-2023.

Así o más.

AL CIERRE

El titular del Registro Nacional de Electores, JESÚS ARREDONDO CORTEZ, asegura que es difícil que se pueda falsificar la credencial para votar ya que el documento cuenta con 16 entre características y medidas de seguridad.

Lo anterior ante la versión que se corre en el sentido de que migrantes podrían estar haciendo dicha maniobra para no tener problemas al viajar hacia la frontera norte del nuestro país con el propósito de internarse en territorio de los Estados Unidos.

+.-El Tribunal Electoral de Tamaulipas, que lidera la magistrada, BLANCA HERNÁNDEZ ROJAS, sigue laborando a marchas forzadas por los expediente que deben resolver del reciente proceso electoral.

De ahí que los integrante del organismo tendrán sesión pública, éste viernes a las 11:00 horas, para desahogar un par de impugnaciones.

La referencia es que hay 22 recursos legales interpuestos y que deberán sacarse a más tardar el 20 de agosto.

El que mayores denuncias presento fue el PRI con 15; MORENA 4 y el PAN 3.

+.-Asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, que en la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos no habrá distinción de partidos político ni perdón para nadie.

¿Será? Me recordó a Santo Tomás.