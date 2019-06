Marco A. Vázquez – Muerte civil

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre la revocación de mandato, aunque implique gastos extras, no es mala e incluso será una muy buena opción conforme la democracia se vaya perfeccionando, conforme la gente vaya eligiendo lo que mejor le parece, la mejor propuesta o, de plano, quien crea le habla con verdad.

En Jalisco, al respecto, surgió una propuesta que todavía parece mejor, le llaman la “muerte civil” y no significa otra cosa que inhabilitar de por vida a los malos funcionarios pero también a personas o empresas que caigan en actos graves de corrupción, que pretendan enriquecerse perjudicando al pueblo y aunque la misma fue impugnada o está siendo atacada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se verá si entra en vigor o no.

Son urgentes ambas medidas, la revocación y la muerte civil, en este México lindo y querido, ya no es posible obligar a un pueblo a soportar tres años a un alcalde inepto, ratero, inútil, que le haga mala fama con sus acciones de payaso bailarín o, peor aún, que pretenda estar saqueando presupuestos hasta que se tenga que ir obligado por la ley.

En los Estados es la misma preocupación, nos siempre se tienen buenos gobernadores y el problema en algunas Entidades es que tienen que aguantarlos seis años a como les salgan y ni para qué hablar del presidente de la República, los Diputados, Senadores y muchos servidores públicos más.

La revocación de mandato debe ser una obligación incluirla en las leyes locales, al pueblo se le tiene que dar una oportunidad de defenderse cuando es engañado, cuando un candidato le prometa todos los días agua potable y luego, ya en el puesto que se ganó con mentiras, no haga nada e incluso se sospeche que criminalmente sabotea a su propia Comapa con objetivos oscuros.

Se trata, los temas de la revocación de mandato y la muerte civil, de ir obligando a los políticos evitar hacer campañas con mentiras, que no propongan cosas que no podrán cumplir y que si lo hacen el ciudadano tenga, al menos, la oportunidad de tumbarlo de su puesto por una vergonzosa vía que es el repudio popular en las urnas.

Hoy los políticos, le decía, le prometen al ciudadano un mundo color de rosa para ganar a sabiendas de que no podrán, ni están obligados, construirlo, es decir ellos saben que son mentiras pero que nada les cuestan porque ganen o pierdan solo les significará el gasto de poquita saliva.

Busque en su memora cualquier campaña, en todas va a encontrar a personas ofreciendo agua potable, cero baches, pavimentaciones de primer mundo, obras útiles y no de relumbrón, incluso le prometerán paz, empleo, desarrollo para usted y los suyos, ya después de que revise la campaña de su objetivo haga un ejercicio de entrevistas con sus amigos para ver que ha cumplido, que podrá cumplir y se encontrará que es casi nada.

Es drástico, e incluso costoso, el tema de la revocación de mandato, le decía, pero es claro que más caro le sale a un pueblo soportar tres años a políticos inútiles, ladrones, saqueadores.

Requisitos para la revocación, quizá no sería necesario el ejercicio cuando es obvio que se han cumplido ofrecimientos o se hacen esfuerzos serios, que se tenga al pueblo contento, otro requisito debería ser dar oportunidad de un año a los funcionarios para que cumplan sus promesas de campaña o justifiquen su incapacidad para realizarlas, por ejemplo.

De lo otro, de lo de la muerte civil, pues es obvio que también es una urgencia, ya son tiempos de desaparecer del mapa a los ladrones, de que no tengan otra oportunidad de volver a saquear a un pueblo a menos que comprueben que se han redimido, qué, cierto es, no se ve cómo y es que hasta hoy no se conoce un solo político que haya saqueado un presupuesto público y después se haya arrepentido.

