Martha Isabel Alvarado – Mezquindad en Salud y Seguridad

.-La ‘4-T’, no ‘gasta’ en Salud y Seguridad

.-Celebran con ‘bailongo’, triunfo de AMLO

.-Piden cadena nacional, y se ‘arrepienten’

.-Inundaciones ponen en jaque a Reynosa

Nuevamente, trascienden imágenes de las infrahumanas condiciones en que se está instalando en algunos estados del norte del país, lo que será la Guardia Nacional.

Hará cosa de un par de semanas, asombraron a propios y extraños las gráficas de sanitarios y dormitorios llenos de inmundicia, captadas en Chiapas y Veracruz, condiciones de las cuales se quejaron algunos elementos de la Policía Federal que hacen las veces de agentes migratorios en la frontera sur, para contener el arribo de migrantes.

El Director del Instituto Nacional de Migración, FRANCISCO GARDUÑO, no dudo en catalogar de “policías fifís” a los agentes inconformes, argumentando que estaban acostumbrados a “hoteles de lujo”.

Ayer fue presentada formalmente la Guardia Nacional en el Campo Marte de la Ciudad de México por parte del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en una ceremonia a la que asistió el Gabinete de Seguridad y los Gobernadores de los Estados.

Pero nada que ver dicha ceremonia, como quien dice de gala, con las condiciones en las que se sigue ‘estableciendo’ la Guardia Nacional en el terreno de los hechos. Dicho lo cual por las nuevas imágenes grabadas en el poblado “El Melón”, municipio de Muzquiz, en el estado de Coahuila. Decir que son deplorables, es quedarse corto.

En dicho lugar, con cartones, láminas, y algunos impermeables, los policías federales y elementos militares que -a partir de ya- formarán parte de la Guardia Nacional, ‘construyeron’ sus ‘cuarteles’, evidentemente, debido a la falta de Presupuesto.

Por lo visto, se sigue dando el ‘lujo’ la Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda, RAQUEL BUENROSTRO, de tener ‘amacanados’ los recursos del erario, obviamente con el permiso de su Jefe, CARLOS URZÚA, y no soltarlos, ni siquiera para rubros tan elementales como Salud y este otro, que tiene que ver con la Seguridad.

¿Hará lo mismo la señora Buenrostro cuando le pidan para pagar los gastos de la fiesta que hoy tendrá lugar en el Zócalo de CDMX para celebrar el primer año del triunfo electoral de AMLO?. Claro que no.

Por mucho que se diga que actuarán gratis los artistas que amenizarán “el bailongo”, como le denominó a este festejo el propio AMLO, desde luego que se generarán gastos. ¿En eso no habrá pichicaterías?.

A todo esto, ¿Por qué recularían la Secretaría de Gobernación y la RTC, en la solicitud que hicieron, mediante Oficio, a todas las televisoras y radiodifusoras del país, pidiendo cobertura, en cadena nacional, para “el bailongo” de AMLO?.

Cuando ya dábamos por hecho que volvía este ‘fenómeno’ de los 70s y los 80s, salió a la luz oootro Oficio, diciendo que siempre no a tal exigencia, dizque dejando a ‘voluntad’ de los empresarios de Medios, enlazarse o no a la transmisión. ¿Por fin?.

En Reynosa, agobiados por la inundación de sus casas debido a las recientes lluvias, vecinos de la colonia “Lomas del Villar”, mediante Oficio, piden de manera urgente a la alcaldesa MAKI ORTIZ, la construcción de un Dren Pluvial en su sector, para aliviar su situación.

Lo cual se suma a la encendida exigencia de los habitantes de “Paseo de las Flores”, que por la misma razón, han bloqueado en un par de ocasiones la carretera a San Fernando, a los que la alcaldesa ya les prometió un Drenaje Pluvial. ¿Será?.

Qué raro estuvo eso, que sin tener Nombramiento Oficial, ni ocupar un cargo público, el hijito de la alcaldesa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, haya visitado las colonias afectadas por las inundaciones, repartiendo ropa usada y despensas. ¿Ahora es voluntario del DIF el chamaco?. ¿Será que su corazón lo mueve, a venir desde Washington, donde estudia, para realizar esta labor?. Desde luego que no faltan los mal pensados, que ven en esto un afán proselitista.

Se infiere que en la ‘Cuarta Transformación’ hay de todo, en cuanto a opiniones y posturas relacionadas al tema de la Migración, como la del Historiador y Escritor, que seguido se deja ver por esta región, PEDRO SALMERÓN, quien publicó en Twitter: “Siempre he soñado y soñaré un mundo sin fronteras…que no se nos pida a los hondureños lo que los mexicanos no pedimos a los alemanes: una PUTA visa. Que no nos hagan a los hondureños lo que el gobierno Yankee nos hace a los mexicanos. PD. No hay error en las conjugaciones”.

Lo cierto es que a AMLO le espera un Mandato muy amargo…si el Presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP logra la reelección. Ya se dio cuenta este último del poder aterrorizante que ejercen sus ‘tuitazos’ de este lado del ‘charco’.

CONTRAFUEGO: “Perro que da en comer huevos, aunque le quemen el hocico”.

Hasta la próxima.