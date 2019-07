Se despide Oxana de la orquesta infantil “Horacio Terán”

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- La pequeña directora de orquesta, Oxana Thaili Morales Esquivel, celebró este lunes su graduación del Jardín de Niños “Horacio Terán”, junto con sus compañeros de generación.

La niña, quien cobró fama con la orquesta infantil, al hacerse virales varios videos en los cuales contagiaba de alegría con sus compañeros, pudo dirigir por última vez a la orquesta de su plantel escolar.

El festival de fin de cursos se realizó a las 10:00 horas en un salón del Polyforum de Ciudad Victoria, con la presencia de familiares de los niños; la directora del DIF Tamaulipas, Omeheira López; y autoridades del magisterio.

Omeheira López felicitó a toda la generación, a nombre de la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, por poner muy en alto el nombre de Ciudad Victoria, de Tamaulipas y de su escuela.

“Al personal del Jardín de Niños “Horacio Terán”, gracias de todo corazón por apostarle de esta manera a la niñez de Tamaulipas, por inculcar en ellos valores tan importantes. Niñas, niños, familias, reciban de parte de la Señora Mariana Gómez, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, sus felicitaciones por este gran logro y sus mejores deseos para este paso a la primaria, un camino tan bello que comienza para ustedes”, expresó en su discurso.

El Jardín de Niños más famoso de Ciudad Victoria se fundó en la colonia Horacio Terán en 1980, en el año 2015 se incorporó al programa de Escuelas de Tiempo Completo, con atención actual para 149 alumnos.

Desde hace 20 años fue fundada la orquesta infantil en el jardín de niños, por iniciativa de la entonces directora, maestra Blanca Velia Obregón Fuentes y con el apoyo desde entonces del maestro Abraham Gómez Quintana. Ambos recibieron reconocimientos durante la ceremonia de fin de cursos.

“Cuando yo llegué aquí hace 24 años, la maestra Blanca Obregón Fuentes me apoyó. Cuatro años me la pasé dando clases normales de 9 a 12, clases de música infantil. Luego la maestra me dijo oye Abraham vamos formando una orquesta y pues le digo, vamos a formar la orquesta”, recordó en entrevista el maestro Abraham Gómez.

El 21 de junio, Oxana Thaili, su mamá Aidé Esquivel y el profesor Abraham Gómez fueron invitados por la directora de orquesta Alondra de la Parra, al concierto que tuvo en Monterrey, Nuevo León. Ahí la afamada directora convivió con la niña y le regaló su batuta.

Este lunes, con la actuación de fin de cursos, Oxana y sus compañeros de tercer grado de preescolar se despidieron de la orquesta infantil “Horacio Terán”, debido a que continuarán sus estudios en nivel primaria.