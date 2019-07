Acuaférico mejora la distribución de agua en 93 colonias de Victoria

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Atendiendo la invitación del presidente municipal, Xicoténcatl González Uresti, el gerente técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Victoria), Salomón Martínez Villarreal, acudió a la decimoquinta sesión ordinaria de Cabildo, para informar de la puesta en operaciones del acuaférico, que ya impacta con una mejor distribución del líquido en la ciudad.

El Gerente Técnico de la COMAPA Victoria, señaló que, con la instalación de una válvula faltante y algunos ajustes realizados, el acuaférico funciona sin problemas, en un horario de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.

Dijo que, a unos días de haber entrado en operaciones, se registran 93 colonias favorecidas con el suministro de agua potable, como las colonias La Libertad, Estrella, Mirador y Colonias del Valle, por mencionar solo algunas, ubicadas en uno de los sectores más afectados por el desabasto del líquido durante los últimos meses. “Esta semana esperamos regular el servicio en otras zonas, como el centro de la ciudad”, anunció el Gerente Técnico de COMAPA.

Y aunque reconoció que se presentaron algunas fallas en el inicio de operaciones con válvulas instaladas, que no estaban en el plano, y otras que estaban cerradas, así como, algunas reconexiones que se realizaron, estas deficiencias se han ido subsanando, para que finalmente el acuaférico funcione desde la semana pasada con las mejores condiciones; sin fugas y con una buena presión circulante.

El funcionario del organismo regulador del agua en Victoria, explicó que, la operatividad del acuaférico que se encarga de mejorar la distribución del líquido en la ciudad, no perjudicará a aquellos sectores de la población donde no existen problemas de desabasto; “no se les quitará a unos para darle a otros, eso no sucederá con la funcionalidad del acuaférico”, aseguró.

El mayor problema que enfrenta en estos momentos la COMAPA Victoria, es el importante número de fugas que se registran en la red de distribución, mismas que son atendidas de manera prioritaria, dijo Salomón Martínez Villarreal.

El Gerente Técnico de la COMAPA, escuchó y atendió las opiniones y propuestas de síndicos, regidores y del mismo presidente municipal, en el conocimiento que cada una de ellas, son enfocadas en la búsqueda de soluciones al problema del agua en Victoria.