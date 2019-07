Marco A. Vázquez – Pelea callejera

Cuando acabó su periodo en la gubernatura le preguntaron a Manuel Cavazos si se quedaría a vivir en Tamaulipas, fue extraño pero no utilizó uno de esos largos discursos como acostumbraba, fue más bien parco con una frase que resultaba incomprensible para muchos, “Seré el mejor ex gobernador, yo me voy a la Ciudad de México”.

En entrevista posterior explicó que un ex gobernante no puede meterse en la vida pública de su Estado, que debe dejar al nuevo titular trabajar a sus anchas, sin intervenir ni hacerle sombra porque podría crear problemas de gobernabilidad o desestabilidad, en el peor de los casos, podría crear desesperanza sobre la nueva forma de hacer gobierno.

Cavazos apechugó en el exilio que destrozaran la poca imagen que le quedaba, que le destruyeran políticamente para que el grupo de Tomás Yarrington ofreciera una imagen de poderosos, intocables, y capaces de actuar cuando sea necesario, vaya, querían sembrar miedo a sus adversarios, a quienes no fueran seducidos por el dinero público o la mano izquierda del gobernante y así lo hicieron o lo intentaron.

Ser un buen ex gobernador fue lo único que se le reconoce a Cavazos Lerma, aunque no lo fue para siempre, al tiempo regresó a enterrar lo poco que le quedaba al PRI compitiendo por la Senaduría de mayoría la cual perdió en las urnas con el ahora gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La breve introducción solo sirve para ilustrar, con toda proporción guardada, lo que sucede a nivel nacional donde dos ex presidentes no se quieren resignar, no aceptan que sus tiempos han pasado y cada que pueden se enfrentan o intentan desestabilizar al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Le habló de las locuras de Vicente Fox Quezada y los arranques que tiene Felipe Calderón Hinojosa quienes atacan a la figura presidencial pretendiendo querer convertirse en un contrapeso para su gobierno lo que realmente nunca van a lograr con seriedad, están tan desprestigiados que más que afectar sus dichos vacunan y hacen intocables las buenas o malas políticas de las que hablen.

Obvio es, si hacen ruido sus dichos pero es claro que la gente no los quiere, no los considera un contrapeso real porque sus gobiernos fueron un desastre o por lo menos no alcanzaron a corregir todo lo que dicen ahora está mal.

Lo peor es que ahora hablan de regresar a las urnas para convertirse en legisladores para intentar ser el contrapeso del actual Presidente que según ellos es un autoritario, cacique, un dictador que pretende gobernar a capricho sin atender la Constitución y menos hacer caso a las necesidades de nuestra gente.

Lo más grave es que los dichos de los ex presidentes de México de vez en vez se impregnan de realidad cuando Andrés Manuel aprueba o desecha obras con consultas públicas o a mano alzada en sus mítines cuando de sobra sabe que le seguirán la corriente los ahí presentes, es decir, con todo y que Fox o Calderón puedan tener verdad en sus dichos lejos de lograr un debate real sobre los temas que se discuten solo loran centrar la atención del respetable en sus personas y que las obras o acciones de gobierno sigan sin que nadie las cuestionen, les hacen una especie de vacunación.

Es en esas circunstancias, por no abonarle al debate y proteger o vacunar al actual gobierno con sus aprobaciones o rechazos a políticas públicas, que la cordura debe caber en Felipe Calderón y alguien debe callar a Vicente Fox para que los temas a debatir se puedan tomar con seriedad.

Así es, Calderón y Fox deben aprender a ser buenos ex presidentes, los mejores, si en su tiempo no pudieron con el paquete ni corregir nuestros problemas, si no pudieron ser los mejores presidentes lo mejor que pueden hacer es intentar ser los mejores ex, quedarse callados, irse de México si es posible, créalo, al tiempo se los podemos agradecer, más si dejan esta pelea callejera para permitir a nuevos liderazgos imponer o trabajar para que la agenda presidencial se discuta con seriedad cuando esta no le haga bien a las mayorías.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), firmaron un acuerdo para la creación del Centro Investigación e Innovación en Energía y Servicios, cuya infraestructura estará a la vanguardia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector energético de México.

El proyecto tendrá como sede la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde la UAT posee amplia infraestructura y experiencia en ingeniería ambiental y energética, por lo que se pretende impulsar un modelo de vinculación para formar los recursos humanos en distintas áreas y especialidades que requiera el sector a nivel regional y nacional, además de desarrollar tecnología y ofrecer soporte de servicios acreditados.

Para consolidar esta iniciativa, el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández y el Director General del IMP, Marco Antonio Osorio Bonilla, firmaron el Memorándum de Entendimiento en las oficinas del Instituto Mexicano del Petróleo en la capital del país.

En el acuerdo se destaca el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones del sector energético de Tamaulipas, con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la UNAM, el IPN, CINVESTAV, Texas A&M University, University of Texas y la Texas Tech University.

El Centro de Investigación e Innovación en Energía y Servicios, tendrá como objeto principal: la investigación, innovación y desarrollo de tecnología, servicios y formación de recursos humanos, así como el escalamiento de las tecnologías desarrolladas, diseño de planes de negocio y temas afines a la gestión tecnológica.

Coloque en su buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com