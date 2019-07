Marco A. Vázquez – Vacaciones

Comienzan unas largas vacaciones para los niños en edad escolar y maestros, el sistema educativo entra en un receso y la pregunta de siempre es, ¿se cumplieron las expectativas?, es difícil conocer en donde estamos parados porque la nueva reforma educativa eliminó de tajo las evaluaciones a los docentes en las que se incluían evidencias de un grupo y la capacidad de los mismos para llevarlos a puerto seguro y, por si ello fuera poco ahora, por ley los niños no reprueban.

Lo cierto es que las quejas de siempre persisten, la presunta retención de documentos por falta de pago de cuotas, inscripciones de algunos kínder, primarias o secundarias que son más altos que un ingreso a la universidad, cobro de alimentos a precios de caviar, mal manejo de las asociaciones de padres de familia, el presunto manipuleo de las becas y cosas parecidas o peores.

Pero, a lo que vamos, periodo de vacaciones debe servir para dos cosas, para reconocer el valor del maestro frente a grupo y para entender que si no participamos todos en el nuevo sistema educativo que se plantea cada vez será peor, es decir, padres de familia, alumnos y profesores tienen que meterse en una dinámica que permita darle calidad a la educación.

Por supuesto, se trata de buscar la forma de humanizar la educación, que las matemáticas, español, inglés o cualquier otra materia sean prioridad pero siempre en el entendido de que no se enseña a robot si no a personas que van en busca de la felicidad.

El sistema educativo en México esta reprobado, los maestros que están frente a grupo y son buenos no ganan lo que merecen, los que llegaron por influencias o heredando plazas sin cumplir con requisitos e incluso sin aprobar evaluaciones están mejor que ellos, no existen mecanismos para ir detectando el talento de cada niño y acrecentarlos, es más, no hay forma de saber lo que un niño podría estudiar o desarrollar en conocimientos para que se garantice que siendo adulto tendrá un trabajo que le haga feliz y le permita vivir dignamente.

Lo urgente en este momento es entender que la escuela es el único camino seguro a la paz, a tener la tranquilidad y el desarrollo que merecemos ya que un pueblo bien educado difícilmente cae en las garras de un político trampa, significaría que podríamos tener la capacidad de elegir cada vez mejor a nuestros gobernantes ya que estos no podrían engañarnos en campañas ofreciendo las perlas de la virgen sin saber cómo conseguirlas, se descubriría con tiempo a cualquier payaso bailarín que intente llegar a los puestos de poder nomás para disfrutar con sus amigos y familia los presupuestos que de estos emanan.

Viene pues un periodo vacacional que nos debe permitir reflexionar sobre la escuela, el valor que cada elemento tiene en el sistema educativo, la obligación nuestra es participar para que cada centavo que se aporte al mismo se use de manera correcta para que los niños estén en mejores condiciones de aprender y, sobre todo, que el futuro les pinte amable, es solo eso, meternos a lo nuestro porque de lo contrario seguiremos como lo desean los políticos, en la ignorancia y siendo cada vez más saqueados sin que nos demos cuenta a tiempo de ello.

En otras cosas… cualquier cese, cambio o renuncia en un gabinete de gobierno es normal, lo que no es así son las cartas con las que se han ido o se están yendo quienes forman parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador.

El de Hacienda, Carlos Urzúa, que renunció ayer, acusa que le hicieron imposiciones de funcionarios que no saben mucho de la hacienda pública, tráfico de influencias y hasta hace presumir que no lo dejaban trabajar a gusto, antes de él renunció Germán Martínez a la dirección del IMSS y había acusado de lo mismo pero a la Secretaria de Hacienda, acusó a Urzua de manejar a discreción y sin cumplir con la normatividad los recursos de los trabajadores.

Tampoco es normal como va la construcción de la nueva Guardia Nacional en donde sobran acusaciones de todo tipo de parte de los policías contra el gobierno y del gobierno contra los uniformados pero no se ve un proyecto serio para la misma.

Es en esa tesitura que ayer el PRI y el PAN salieron a declarar que es muy preocupante la situación, por ejemplo, la asociación de gobernador del PAN, la GOAN que preside el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales que es “Muy grave, renuncia del titular de SHCP. Sus motivaciones generan preocupación y llaman a atención inmediata. Las bases del desarrollo nacional dependen de la responsabilidad, profesionalismo y experiencia: esos deben ser los criterios de sustitución y no la afinidad”.

