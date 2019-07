Martha Isabel Alvarado – La Apuesta

Fue en Reynosa, el 4 de enero pasado, donde el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR habría enviado una de las primeras ‘señales’ de sus discrepancias con la política hacendaria implementada por su ahora ex colaborador CARLOS URZÚA MACÍAS.

¿Lo recuerdan?. Fue en el evento realizado en un salón de la colonia Del Prado, donde al anunciar su programa denominado “Zona Libre de la Frontera”, consistente en diversos estímulos fiscales, el Presidente hizo un par de revelaciones.

La primera: dijo que el Programa en mención tendría una duración de dos años, término que, dijo, se adoptó como medida de precaución, “por si no funciona el proyecto”.

Y la segunda y más significativa: “Porque no crean que no hay resistencias, yo tengo resistencias hasta adentro del gobierno, nada más que cuando digo: ‘esto va, es porque va’. Me canso ganso”.

Como queriendo darse certidumbre a sí mismo, AMLO añadió: “No va a fracasar y van a ser 6 años, eso (la duración de 2 años) es una formalidad”.

Desde luego que el Presidente arrancó muchos aplausos en aquel evento de principios de año, bajo la promesa de una reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, y una baja del Impuesto sobre la Renta del 30 al 20 por ciento.

Ya “entrado en gastos”, AMLO aseguró: “Va a crecer más la economía, vamos a lograr un crecimiento hasta del 5 y 6 por ciento”.

Sin embargo, el gozo se fue al pozo, cuando en abril, al presentar los Precriterios de Política Económica 2020, la SHCP recortó el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, estimándolo entre 1.1 y 2.1 por ciento, esbozando un panorama no tan halagüeño como el que en el arranque de su gestión habría visualizado el Presidente.

De modo que no tardó AMLO en salir al paso con sus “otros datos”, refutando el anterior planteamiento de la SHCP.

“La proyección que presentó Hacienda es un estimado prudente, conservador; sin embargo, considero que se quedaron cortos en la proyección. Este año vamos a crecer 2 por ciento y el próximo 3, y apuesto”, dijo el Presidente, echando tremenda hablada.

Queda en el aire la pregunta: ¿Quién ganará esa apuesta?. El Presidente, que se autodefine como “necio”, o don Carlos Urzúa, ya fuera de la Secretaría de Hacienda, viendo los toros desde la barrera?.

Un dato a considerar, en el marco de la renuncia de Urzúa Macías, es la facultad dada con fecha 6 de julio a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, RAQUEL BUENROSTRO, para celebrar Contratos marco con los proveedores del gobierno federal, atribución que anteriormente correspondía a la Secretaría de la Función Pública.

Se infiere que a la Todo-Poderosa Comisaria Buenrostro, no le interesa ser Secretaria de Hacienda, pues siendo dueña de toda la confianza de AMLO, de haberlo deseado, ya tendría el nombramiento.

Lo que sí es un hecho, es que la Buenrostro, con sus acciones, refleja la peor cara de la SHCP. Todo mundo se queja de sus recortes sin ton ni son, que han llevado al gobierno de la austeridad republicana a la jodencia draconiana.

En Tamaulipas, al paso de 7 meses, los beneficios de la llamada ‘Zona Libre’ no se perciben aún en el terreno de los hechos.

Aquí lo hemos señalado anteriormente, que la ‘Zona Libre’ sería algo así como una ‘mancha’ de la Cuarta Transformación, dado que su apartado de “salario mínimo al doble”, trajo consigo severos dolores de cabeza a empresarios de Tamaulipas, y degeneró en un número de huelgas sin precedente en la historia del país, tantas como 80.

Matamoros fue el epicentro de dicha crisis obrero-patronal, misma que duró 82 días y arrojó pérdidas estimadas en 5 mil millones de dólares, a decir del Presidente Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, LUIS AGUIRRE LANG, tomando en cuenta los empleos que dejaron de generarse a raíz del problema.

En Reynosa, ya se supo que el gobierno de Estados Unidos mantiene ‘castigados’ a los cubanos alojados en el albergue “Senda de Vida”, que estarían a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Es decir, que desde hace 8 días que un grupo de ellos quisieron ‘tomar’ el Puente Internacional con Hidalgo, Texas, en supuesta actitud de querer cruzar a la fuerza…no ha sido llamado ninguno de ellos para revisar su caso y/o ‘palomear’ su solicitud.

