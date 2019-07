Carlos López Arriaga – ¡Cambiadme la receta!

Ni más ni menos, el caso es real y actual. Se trata de un hombre rico y muy poderoso, al que de pronto arrestan por delitos graves, ¿qué le aconsejaría usted?…

Pues hombre, en circunstancias así, lo más sensato es contratar a un defensor inteligente, implacable, afamado por su eficacia, como sin duda lo es JUAN COLLADO.

Ahí está el detalle, el nudo del problema, la dificultad principal… ¿Qué pasa si el reo es JUAN COLLADO?

Nos recordaría entonces al legendario GARRICK, actor de la Inglaterra, personaje señero de JUAN DE DIOS PEZA, aquel que componía la infelicidad de todos, menos la suya.

Paradoja que fue también antecedente bíblico. El célebre pasaje de Lucas 4:23: “médico cúrate a ti mismo” (medice cura te ipsum).

Aunque, igual, es conocido el refrán popular de que los médicos suelen ser malos pacientes, intervienen demasiado en el proceso de diagnóstico y cura.

En el caso que nos ocupa, el abogado de JUAN es su hermano (por igual, abogado) JESÚS EDUARDO, hijos ambos del también jurista afamado JOSÉ RAMÓN COLLADO AMIEVA.

El gran escándalo que hoy hacen los medios por su detención, se debe al perfil de la clientela que atendía JUAN de manera regular. Nexos, amistades, relaciones, con individuos y también instituciones.

Empezando por CARLOS y RAUL SALINAS DE GORTARI, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, CARLOS AHUMADA y exgobernadores en problemas con la justicia.

Entre ellos, dos quintanarroenses como son MARIO VILLANUEVA y ROBERTO BORGE, así como el tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ.

Ha tenido a su cargo también el proceso de divorcio del expresidente PEÑA NIETO y la exprimera dama ANGÉLICA RIVERA.

Pertenece JUAN COLLADO al exquisito círculo de “abogados del diablo”, defensores de políticos en desgracia, empresarios venales y también delincuentes famosos.

Poderosa élite de defensores que operan al más alto nivel, como JUAN VELÁZQUEZ, JAVIER COELLO, TOÑO LOZANO y ALONSO AGUILAR, por mencionar algunos.

NOTICIA AMPLIA

Dato curioso, el pasado martes 9, cuando agentes de la FJR (policías ministeriales federales) detuvieron a COLLADO, hubo equívocos en la prensa que (aun siendo desmentidos) resultan significativos.

Se pensó, por ejemplo, que había sido un “levantón” perpetrado por malhechores y que incluía no solo al famoso abogado, sino también a uno de sus clientes, el lider petrolero CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

Pronto se aclaró que se trataba de un operativo policial y que el personaje privado de su libertad era (únicamente) COLLADO, a quien se involucra en delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Y aunque el caso recae en un punto intermedio entre la nota roja y la política, las secciones de sociales destacaron que el citado comedero de postín, el Morton´s Steakhouse, es uno de los más exclusivos de la municipalidad Miguel Hidalgo.

Forma parte de una cadena mundial y sirve platillos como bisque de langosta, puré de coliflor con trufa o ribeye con hueso estilo Chicago.

Sus cortes de carne, además de importados, les llegan sellados al alto vacío con certificación de Estados Unidos.

Presumen de una cava con más de 200 vinos, entre nacionales e importados, y por si fuera poco, disponen de un catador (sommelier) para orientar al comensal en su elección de bebidas.

Curiosidades gastronómicas aparte, las páginas de espectáculos igualmente se dieron vuelo recordando que el detenido se ha casado tres veces, en dos de ellas con actrices mexicanas, primero con LETICIA CALDERÓN y luego con YADHIRA CARRILLO.

Y como las secciones dedicadas a la nota económica no se podrían quedar atrás, señalan, por su parte, que (amén de su exitoso despacho jurídico) COLLADO ha invertido sus ganancias en LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, una exitosa caja de ahorros, a la cuál también vinculó con una red de casas de empeño, herencia de su padre.

Finalmente, las columnas políticas añaden que dicha empresa habría financiado con más de 100 millones de pesos la campaña del gobernador panista queretano FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN. ¡Ora pues!…

TODO UN KINGPIN

Acaso por tan diversas y variadas implicaciones, la Fiscalía General de la República (FJR) centró en JUAN su accionar de esta semana, como un primer paso en su (tan pospuesta) lucha contra la impunidad.

Y es que el caballero parece constituir lo que, en inglés norteamericano, se conoce como “kingpin”, la pieza maestra de una maquinaria, el engrane central que mueve a otros engranes.

El inglés británico llama así a los personajes que desarrollan funciones-clave dentro de una organización.

Por ambas razones, la jerga detectivesca denomina “kingpin” a los operadores que tienen conexiones múltiples con una determinada estructura de trabajo (legal o delictiva).

Y, por lo mismo, poseen información privilegiada que otorga sentido a un amplio abanico de actividades que convergen en ellos.

Dicho en el lenguaje del maestro ALFRED HITCHCOCK, el abogado hoy sujeto a proceso sería algo así como “a man who knows too much”.

Llevarlo a juicio podría destapar una auténtica Caja de Pandora.

