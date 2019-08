Marco A. Vázquez – Un muerto que impondrá gobiernos

La elección de dirigente nacional del PRI pasó más que desapercibida, por lo menos en Tamaulipas, y la razón es simple, nadie se quiere juntar con un muerto, con un partido que lo único que recibe del respetable son mentadas de madre y desprecios.

El PRI en esta esquina del país está moribundo, lo está asesinando la soberbia de sus dirigentes, lo gandalla que fueron y han sido, el tricolor empezó a morir cuando se atrevieron los pudientes a imponerle a su militancia gobiernos encabezados por familiares y cómplices, amantes, novias o novios y se olvidaron de los sectores que los fortalecían y ni que decir de sus liderazgos en cada una de las secciones electorales, pruebas, nomás empiece a buscar quiénes son sus regidores, Diputados, los que van a ser y, quizá la prueba más contundente de lo que menciono sea, su única diputada federal tamaulipeca.

A nivel nacional el tricolor igual va en picada, ha perdido credibilidad y difícilmente seguirá ganando elecciones en los Estados donde no es gobierno y batallará, como nunca, donde sí lo es, no es para menos se les acusa de ser culpables o muy responsables de tanta pobreza, inseguridad, violencia, del que en muchos Estados se esté en manos de los delincuentes porque nos vendieron casi en canal.

Pero, le decía de Tamaulipas, el PRI está muerto, los pronósticos para la próxima elección local es que ganarán cero elecciones si no acuden a una coalición formal o de facto con otros grupos de poder, con Morena o con el PAN, lo que se antoja complicado porque nadie quiere pagar sus culpas por lo que si alcanzan un tres por ciento de votos para conservar el registro será un verdadero milagro.

Lo que sí es casi seguro es que usted verá a priístas, de ayer y hoy, operando para cualquiera de los dos partidos que si tienen posibilidades de ganar, Morena o el PAN, y ellos o personajes muy afines, figurarán en las listas de Diputados pluris, regidores, síndicos y hasta alcaldes.

¿Por qué es fácil predecir que serán los priístas los que ganen o pierdan futuras elecciones o por lo menos tengan mucho que ver en las mismas?, es sencillo, el PAN no aprende a trabajar con humildad, no se les da mucho el asolearse y menos el besar, como si fuera el amor de su vida, a una líder de colonias, a la fecha le puedo decir que son muy pocos los azules que hacen lo que le mencionó y le podría contar con los dedos de la mano a los que les gusta y hasta provocan esos encuentros por gusto y conveniencia y Morena no canta mal las rancheras, ellos creen que la gente los debe querer a huevo, para no ser pendeja, o nomás porque la cuarta transformación lo exige, les gana igual la soberbia y también se están olvidando de los pobres, creen que todo los apoyos son suficientes para que voten por ellos y se olvidan de granjearlos, de hacer que los vean, de estar presentes, se les olvida que si no los ven no existen y en ese sentido los pobres creen que le deben más a su tarjeta que a alguien de Morena en el Estado.

Así es la cosa, los del PRI son expertos en todo lo que no pueden hacer ni panistas ni morenos, los tricolores son capaces de distinguir, colonia por colonia, quien jala votos, como se le puede convencer a la raza, ochenta años de experiencia los avala.

El PRI ayer eligió una dirigencia nacional, seguro en los siguientes días o meses hará un proceso similar con la estatal, lo cierto es que a los tricolores y a los tamaulipecos eso no les importa nada, los priistas de Tamaulipas parecen muertos vivientes, son un muerto aunque, esos sí, serán un muerto que impondrá gobiernos con todo y que su partido se está quedando solo, de mi se acuerda cuando vea con quien se juntan para ganar elecciones, cuando note que los van a contratar los que si quieran y puedan ganar, los de Morena o los de el PAN.

Gobierno estatal le entra al tema de agua potable

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo este fin de semana una reunión de trabajo con los titulares de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Ciudad Victoria y Zona Conurbada encuentro en el que también participaron los Gerentes Técnicos de los organismos, fueron expuestos los principales retos que enfrentan y los proyectos con los que cuentan para poder atender la demanda ciudadana.

Entre las medidas más importantes, se encuentran acciones que permitan una mejor operación de los organismos mediante la sustitución de equipos de bombeo e instalaciones eléctricas en obras de toma, estaciones de rebombeo y plantas de aguas residuales.

También se destacó la necesidad de realizar una estrategia de sectorización de la red de distribución y su sustitución en aquellos casos cuya vida útil ya haya sido rebasada.

De igual manera se enfatizó en la necesidad de la instalación de tanques de regularización para mejorar la presión principalmente en horarios de mayor demanda.

García Cabeza de Vaca dijo que el Gobierno de Tamaulipas apoyará a los organismos para obtener los recursos necesarios, de los programas estatales y federales, para poder llevar a cabo las acciones planeadas.

Los representantes de los organismos operadores de agua fueron exhortados por el mandatario a realizar planes para eficientar los recursos combatiendo las tomas clandestinas, las fugas en la red de distribución, erradicando el rezago en la recaudación y manteniendo sus recursos humanos en el marco de los estándares nacionales.

Inician inscripciones en la UAT

En base al calendario escolar y administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a partir de este lunes inicia el período de inscripciones y reinscripciones.

El proceso estará abierto durante la semana del 12 al 16 de agosto en lo que corresponde a la apertura del Ciclo Escolar de Otoño (2019-3) en la máxima casa de estudios del estado.

La Dirección de Servicios Escolares de la UAT exhortó a todos los estudiantes, de nuevo ingreso y de reingreso, a cumplir en tiempo y forma con sus respectivos trámites, para lo cual disponen del sistema de pagos en línea con acceso a través del portal oficial de la UAT.

Por otro lado, y atendiendo las políticas del Rector José Andrés Suárez Fernández, la UAT mantiene sin incremento el costo de las inscripciones, al igual que el período anterior, con el propósito de seguir apoyando la economía de los estudiantes y sus familias

