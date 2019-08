Marco A. Vázquez – La sonrisa de AMLO

No pudo disimular, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burlaba de que esté en la cárcel por corrupta Rosario Robles, ex secretaria de Estado de Peña Nieto y también su ex colaboradora, créalo, su sonrisa no fue carcajada porque tenía enfrente las cámaras pero le ganó su rencor, su odio, su sed de venganza contra quien ya una vez lo había bajado de la presidencia de la República al permitir, y acaso participar, en la grabación de videos que exhibían la corrupción en el equipo del ahora mandatario.

Sin duda que Rosario parece transa y hay evidencias, o por lo menos la Fiscalía General de la República dice tenerlas, de que en el sexenio anterior saqueo al país con muchos millones de pesos que seguramente fueron a parar a sus cuentas de banco o de alguien de sus amigos, por eso está presa en Santa Martha, pero tampoco hay duda de que está encerrada en una cárcel por venganza no por ratera.

Y sí, por donde lo quiera ver, a la justicia selectiva no se le puede llamar ataque frontal a la corrupción, es más bien el reflejo de un gobierno autoritario y un fuerte llamado de atención a todos los legisladores que ahora están pensando en eliminar el fuero, podrían caer presos mientras se averigua cuanta culpabilidad tengan en un hecho que se les impute.

¿Por qué se puede presumir una venganza contra Rosario Robles?, sencillo, ella fue la novia, amante, o querida de aquel empresario argentino, Carlos Ahumada, quien fue el que grabó a uno de los más querido por AMLO, René Bejarano, recibiendo sobornos de millones de pesos en fajos de billetes amarrados con ligas, también fue el culpable de que metieran a la cárcel al tesorero de Andrés Manuel que se iba a jugar a Las Vegas con dinero público o por lo menos que no pudo comprobar haberlo obtenido decentemente, si, fueron los videos que se difundieron cuando la primera ocasión Andrés Manuel buscó la presidencia de la República y le ganó Felipe Calderón gracias a estas acusaciones que fueron irrefutables.

Rosario Robles se la debía al presidente y al equipo del Presidente y la va a pagar, la están exhibiendo igual como ella hizo con los amigos de AMLO o permitió que sucediera, la van a tener en la cárcel igual y hasta es probable que le pongan a Carlos Ahumada de compañero de celda porque, por si no lo sabe, al empresario argentino también lo persiguen por distintos delitos.

Hubo corrupción en el sexenio de Peña Nieto, es evidente que si, es más evidente que Rosario Robles puede ser culpable, pudo robar dinero, pero dentro de todo hay un lujo que no debemos permitirnos, si, aplaudible que se meta a la cárcel a una presunta corrupta pero no debemos regresar a las prácticas del pasado, es decir, cuando los gobiernos hacían lo que querían con la justicia, como Rosario hay muchos ex funcionarios más que deben entregar el dinero que se robaron o estar en la cárcel, para sintetizar, no debe existir la justicia selectiva ni la venganza en el ejercicio del poder menos que quienes robaron más estén libres y no se pretenda perseguirlos.

La sonrisa de AMLO lo delata, goza cobrado una venganza de actos de hace más de 12 años, por una parte que bueno que metan a la cárcel a Rosario si llegaron a comprobarle algo, pero por el otro sería muy lamentable que ahí terminará todo, que no se siguieran deslindando responsabilidades hasta que todos los políticos rateros de los sexenios pasados paguen con cárcel o regresen lo que se hayan llevado porque ha de saber que las huellas están por donde quiera, aquí mismo, en Tamaulipas, la SEDATU de Rosario Robles y su delegado estatal que era un ex dirigente del PRI, presuntamente entregaron ciento de millones de pesos a pobladores de municipios pobres para la construcción de viviendas y estás nunca aparecieron, no están, a todo eso nos referimos y a lo más también, a los otros que se llevaron miles de millones de pesos y nadie parece haberse dado cuenta.

Pide Gobernador atacar tráfico de armas

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó mayor coordinación entre autoridades locales y federales para combatir el tráfico de armas en el país esto al participar en la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante el encuentro, en el que participaron 29 mandatarios, se abordaron distintas perspectivas en materia de seguridad pública; el Gobernador de Tamaulipas reiteró que para lograr un combate más efectivo en contra de la delincuencia, es necesario atacar el tráfico de armas.

«No se puede entender la violencia la operación de los grupos criminales, si en las armas que ellos utilizan y muy especialmente aquellas que son introducidas obviamente ilegalmente no solamente por tierra sino también por aire», puntualizó García Cabeza de Vaca.

Agregó que «hemos señalado al Fiscal General de la República que se tiene que poner más énfasis trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal, especialmente el tema de aduanas, porque estas armas no pasan el río Bravo, pasan por las aduanas de nuestro país, pasan por los aeropuertos internacionales».

Entre los acuerdos tomados durante la reunión, destacan: fortalecer la colaboración y coordinación para los mecanismos de evaluación sobre homicidios, así como un protocolo homologado de actuación con la Guardia Nacional y la creación de la ley de justicia cívica.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la CONAGO, a la que pertenece García Cabeza de Vaca, sostuvieron una reunión de trabajo con los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González; y el Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.

Ahí se abordaron los temas sobre el despliegue de la Guardia Nacional, el Modelo Nacional de Policía, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y la introducción ilegal de automóviles extranjeros.

