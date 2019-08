Lanzan estrategia contra el abuso sexual infantil

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado lanzaron este miércoles la estrategia Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil, que contempla acciones para detectar, atender, sancionar y erradicar este delito.

La estrategia fue presentada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el teatro Amalia González Caballero en esta capital, acompañado por la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la senadora presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, Josefina Vázquez Mota.

“Es un tema sensible, espinoso, que nadie quiere hablar de él pero que está presente y está perjudicando seriamente a nuestras niñas y niños. A veces como autoridad y sociedad atendemos primero lo más urgente y se nos olvida lo más importante; y no encuentro algo más importante que atender a nuestras niñas, niños y jóvenes que no solamente son el futuro sino el presente de Tamaulipas”, dijo García Cabeza de Vaca.

La estrategia contempla la creación de un protocolo único de respuesta ante posibles casos de abuso sexual infantil, la capacitación de al menos 600 médicos, maestros y servidores públicos especializados en identificar dichos casos, así como en lanzamiento de la campaña Decir No es tu Escudo Protector contra el Abuso Sexual Infantil, que se difundirá en escuelas, dependencias, espacios públicos y medios de comunicación.

Por primera vez en Tamaulipas, los maestros, médicos y servidores públicos que tienen contacto con niños, tendrán a su disposición una Cédula Única de Denuncia para reportar posibles casos, documento que servirá como elemento probatorio en una investigación para demostrar o descartar un abuso.

Por otra parte, el Ejecutivo Estatal enviará al Congreso de Tamaulipas una Iniciativa de Ley para reformar el Código Penal del Estado para garantizar justicia expedita a la niñez y brindar a los jueces los elementos necesarios para fijar sentencia.

La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, convocó a padres de familia, maestros, médicos, servidores públicos y sociedad en general a denunciar cualquier caso de abuso sexual infantil.

“Hoy queremos que los padres, maestros, tutores, médicos y la sociedad en general aprendamos a leer las señales de alerta, que todos entendamos que el silencio solo beneficia al agresor, que debemos siempre creer en nuestros niños y que nuestra obligación es denunciar, sea quien sea. Ese es el primer paso para acabar con esta terrible pesadilla”, señaló.

Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota reconoció la estrategia como modelo nacional para la atención y erradicación del abuso sexual infantil en el país.

“Me siento muy emocionada y muy alentada porque, junto al dolor, terror y crimen sufrido por las víctimas, esta propuesta ya es una realidad, esta campaña es un modelo. No había visto en ningún estado de nuestro país un esfuerzo y una campaña como la que hoy se está iniciando en Tamaulipas”, expuso la legisladora.

La estrategia Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil es acompañada por expertos y organismos internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, aliada con la UNICEF, y la organización judía Kolve Koaja A.C., las cuales apoyarán a DIF y Gobierno en la implementación de las mejores prácticas internacionales para atender y prevenir el maltrato infantil.