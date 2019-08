Martha Isabel Alvarado – Los ‘otros datos’

.-AMLO desmiente a sus funcionarios

.-Que EPN no está bajo Investigación

.-Compadre ‘huachicolero’ ¿la librará?

.-Productores apapachan al ‘Calabazo’

Ya no sabe uno ni a quién creerle. Muy temprano, durante su conferencia mañanera (de ayer), el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dijo que no hay más investigaciones en torno a la ex Secretaria de Desarrollo Social y Sedatu, ROSARIO ROBLES BERLANGA, hoy, presa en el Penal Femenil de Santa Martha.

El día anterior, el Titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, SANTIAGO NIETO CASTILLO, habló de que la Dependencia a su cargo presentaría otra denuncia contra ROBLES BERLANGA, relacionada con 105 convenios adicionales a los que detectó la Auditoria Superior, por 800 millones de pesos.

Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, DAVID COLMENARES, dijo que se busca ampliar las 10 denuncias que ya fueron presentadas en torno al caso de Estafa Maestra.

Ahí les va otro ‘contraste’.

El Juez FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA, que sujetó a proceso a Rosario Robles y le dictó prisión preventiva justificada de dos meses, demostró que ‘le trae ganas’ a ENRIQUE PEÑA NIETO, al aseverar que la ex Secretaria de Sedesol lo involucró en su comparecencia.

Lo cual fue desmentido de inmediato por los abogados de la ex funcionaria federal, diciendo, que Delgadillo Padierna “puso palabras” en la boca de su cliente, respecto al ex Presidente de México.

Como quien dice, AMLO desmintió al Jefe de la UIF, Santiago Nieto, pero también al Juez que conoce del caso de Rosario Robles.

Para los que se frotan las manos con ansias de que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ le “eche el guante” a PEÑA NIETO, ahí está lo dicho ayer por el Presidente, asegurando que la UIF no tiene información para iniciar una investigación contra su antecesor.

Un reportero de los que cubren la mañanera le preguntó a AMLO si hay alguna señal de que se esté investigando a Peña Nieto, y el Presidente respondió: “No, no la hay”.

¿Será que ya pueden dormir tranquilos, ex funcionarios como el compadre de EPN, LUIS MIRANDA NAVA, que en su momento fue señalado de hacer ‘negocios’ desde la Sedesol con la empresa española OHL?.

La hermana y el cuñado del ex funcionario, CARMEN MIRANDA NAVA y RICARDO MERCADO GALÁN, fueron objeto de una denuncia formal que presentó el PRD, acusándolos de presunta venta de huachicol.

¿Y quién se ha muerto de eso?. “Huachicoleros” hay muchos, algunos, incluso, ligados a la ‘estructura’ de la 4-T en Tamaulipas.

Por otro lado, hasta donde se sabe, no se ha resuelto el problema de los hombres del campo que están pidiendo al gobierno federal, diversos apoyos que les fueron retirados para el desarrollo de su actividad. Lo cual ha generado manifestaciones de protesta en diversos estados del país, entre ellos Tamaulipas.

Sin embargo, a principios de esta semana, se reunieron en Río Bravo un grupo de Productores de la región, encabezados por AGUSTÍN HERNÁNDEZ CARDONA, FERNANDO GÓMEZ GÓMEZ y FELIPE VEGA ÁVILA, para darle las gracias al diputado federal del distrito 03, emanado de Partido Encuentro Social, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, también conocido como “El Calabazo”, por todo el respaldo que les ha brindado en sus demandas.

En dicha reunión que tuvo lugar en el recinto de la Pequeña Propiedad, estuvo también, en calidad de agricultora, la ex candidata a diputada federal del PAN por ese mismo distrito, CARMEN PÉREZ ROSAS, “La Inge”, a quien precisamente “El Calabazo” derrotó en las urnas.

“Acuérdense que antes que diputado, soy agricultor”, dijo “El Calabazo”, dejándose querer. ¿Se imaginan lo que pasaría, en caso de concretarse alguna gestión de este legislador a favor de los agricultores?. Capaz que le levantan una estatua.

Quizá esta actitud de los líderes agrícolas, de ‘apapachar’ al representante del distrito 03, se deba a que ningún otro de los diputados federales de Tamaulipas se deja ver.

Ahí tienen ustedes que el Senador de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ya hasta anda preparando dizque un “informe de actividades”, dejando en el aire la gran interrogante: ¿Pero qué va a informar?.

CONTRAFUEGO: Y juraban que no eran ‘golondrinos’.

Hasta la próxima.