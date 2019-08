Martín Sánchez Treviño – El Rosario de la 4T

Dicen que para que la cuña apriete debe ser de mismo infierno. Por ello para pocos es extraño que la ex Jefa del extinto Distrito Federal, haya sido llamada por la justicia federal a una prisión preventiva, por al menos 10 investigaciones en contra de Rosario Robles Berlanga, correspondientes a recursos obtenidos por un monto aproximado de mil quinientos millones de pesos, durante dos años de la gestión del ex Presidente Enrique Peña Nieto, administración en la que la experredista fungió como titular de la secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano. Además de otros cargos de cuando estuvo al mando de la secretaria de desarrollo social.

Los enterados aseguran que el expediente estaba integrado desde la gestión de Peña Nieto, lo cual debe ser cierto, ya que las dependencias tenían observaciones respecto el ejercicio de los recursos por parte de la Auditoria Superior de la Federación por cantidades menos escandalosas.

Lo que esta claro, es que las investigaciones estaban dirigidas a los traidores del proyecto del Presidente AMLO, no así contra los amigos y socios del Ex Presidente Peña, como el exdirector de Pemex, del cual supuestamente la autoridad no le vio ni el polvo.

Emilio Lozoya sin pena y con mucha gloria no ha sido detenido ni lo detendrán, porque es obvio que no habrá vara de la justicia para Peña ni tampoco contra el ex candidato del tricolor José Antonio Meade ni a sus socios y compinches. En ese sentido es reveladora la imagen del Grupo Reforma, quien exhibió recientemente una gráfica donde Meade sale de Palacio Nacional.

No se trata de defender a Rosario Robles, porque su perversidad data de atrás no e cuando AMLO la conoció, pero por la forma en que han procedido contra ella sí que se les ha pasado la mano, aunque dicen que al “perro mas flaco se les cargan las pulgas”.

Ojalá el juicio en contra de la sucesora del Presidente AMLO en el gobierno del Distrito Federal, sea justo, de otra manera puede entenderse como un proceso cargado de odio hacia las mujeres en la figura de Robles Berlanga.

Aunque hay quienes consideran que el procedimiento en contra de Robles advierten “saña”, también es verdad que en política como dicen algunos viejos de esa tarea, el que perdona se traiciona.

Pero más allá de las fobias entre Robles y López, se puede entender que la ex jefa en prisión preventiva dejo de trabajar para el proyecto de la 4T y si en cambio le metió al proyecto fallido del otrora partidazo, como lo fue el PRI. Que esta de regreso, es un discurso salivoso, pero que no convence ni a los priístas de cepa como sobran en Tamaulipas.

Por lo pronto, la Robles enfrenta un proceso por presuntos daños a la hacienda pública del orden de los mil 556 millones 314 mil 251 pesos.

En el orden estatal, la región de la frontera chica que comprende los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Díaz Ordaz se restableció la tranquilidad y la

armonía, no obstante que durante más de 48 horas fue escenario de la violencia propia de las bandas de la región fronteriza. Lo importante es que hay motivos para construir la paz, como sinónimo de desarrollo integral sobre todo de una mejor vida para los ciudadanos.

Un escenario complejo se observa en el ámbito nacional, ya que según cifras del INEGI la generación de empleos retrocedió en un 51.7 por ciento y la tasa de desocupación es equivalente a 2 millones de personas desocupadas, similar al comportamiento de la ocupación durante el primer trimestre del 2019.

Mas complejo se asemeja la economía, que finalmente los enterados de esa disciplina, podrá crecer durante el 2019 no mas de 1..1 por ciento. Lo cual es grave para la población que forma parte de la clase media que ya casi se ubica en los renglones de recursos escasos.