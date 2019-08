Convoca INDE a carrera para apoyar a Pedro Ramos

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de apoyar al ex jugador y ahora entrenador de Basquetbol, Pedro Ramos Licón, el Instituto del Deporte de Tamaulipas realizará una carrera 5 y 10 km, a beneficio del destacado Tamaulipeco, quien desde hace meses enfrenta una dura batalla contra una delicada enfermedad.

Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa este jueves por la mañana en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, a cargo del Director de Desarrollo del Deportes del INDE, Juan Puga Vázquez, en representación del Director General Carlos Fernandez Altamirano, quien estuvo acompañado por el Presidente de la Liga municipal de baloncesto, Jaime García y el protagonista de este evento.

Durante su intervención Puga Vázquez dio a conocer los pormenores de la carrera, invitando a la comunidad tamaulipeca a que contribuya con esta noble causa y forme parte de esta actividad deportiva.

“La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 31 de agosto en punto de las 7:00 horas, el arco de salida se instalará en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y de ahí los corredores seguirán la ruta que se les indique según sea la carrera que participen ya sea 5 o 10 kilómetros” señaló

Así mismo afirmó que la respuesta ha sido muy positiva ya que el entrenador Pedro Ramos es muy querido y respetado entre la comunidad deportiva.

“Esperamos la asistencia de más de 300 personas, actualmente la respuesta ha sido muy buena pero seguimos haciendo el llamado a todos los que quieran unirse a esta causa, sabemos que hay muchas personas que quieren apoyar y esta es la oportunidad de aportar nuestro granito de arena” puntualizó.

Las inscripciones continúan abiertas en el Estadio Marte R. Gómez (Pista de tartán) en un horario de 6:00 a 9:00 a.m. y de 7:00 a 9:00 p.m.; Regalos Toon’s – GranD Campestre de 9:00 a.m. a 7:00 p.m; en las Oficinas de Desarrollo del Deporte (INDE Tamaulipas) en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y en Crossfit Capital de 6:00 a.m. a 8:00 p.m..

El costo de inscripción es de cien pesos, que incluye el derecho a participar en la carrera y podrán entrar a la rifa de regalos que ofrecen los patrocinadores del evento, además de los importantes premios para los ganadores.

El Gobierno del Estado a través del INDE Tamaulipas se solidariza con un importante promotor del Baloncesto, quien ha compartido por generaciones sus conocimientos y apoyado a las nuevas generaciones de atletas, dejando el nombre de nuestro estado muy en alto. ¡Fuerza Pedro!