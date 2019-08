Martha Isabel Alvarado – El ocaso de un ‘rock star’

.-Inicia este domingo, nueva era del PRI

.-‘Alito’, ¿será competitivo o un ‘satélite’?

.-¿Caerá Morena al 3er lugar en el 2021?

.-Gobernador taquillero, al “despeñadero”

Una nueva etapa en la historia del Partido Revolucionario Institucional se abrirá este domingo 18, cuando tome posesión como nuevo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, gobernador de Campeche con licencia.

“Haiga sido como haiga sido”, MORENO CÁRDENAS, con su ‘cosecha’ de 1 millón 693 mil votos, dejó muy atrás a sus competidoras: IVONNE ORTEGA que contabilizó 177 mil 298, y LORENA PIÑÓN que obtuvo 49 mil 251.

En política, lo que cuenta son los resultados. Y en ese sentido, “Alito” se aseguró de integrar a su equipo a gente que ‘sabe ganar elecciones’, como los ex gobernadores de Oaxaca y Coahuila, respectivamente, JOSÉ MURAT CASAB y RUBÉN MOREIRA VALDEZ.

Lo que sigue, será ver si Moreno Cárdenas logra devolverle al PRI el carácter competitivo que alguna vez tuvo, o si sólo lo convertirá en un “partido satélite” del actual gobierno federal, como tanto se ha rumorado. El plazo para demostrarlo, será de aquí al primer domingo de julio del 2021.

En octubre, salvo ajustes de agenda, el PRI procedería a llevar a cabo los cambios en más de la mitad de sus Comités Estatales del país, cuyas dirigencias han concluido su período estatutario, o se encuentran en manos de directivos interinos.

Para el relevo de Tamaulipas que está contemplado en dicha agenda, ya se barajan los nombres de los ex diputados federales EDGARDO MELHEM SALINAS y ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, ambos con experiencia en las lides electorales.

A ver si ahora que ha ‘levantado la mano’ Cárdenas del Avellano, buscando la Presidencia del CDE Priista, no le echan en cara, que en 2016, su esposa DIANA LUZ GUTIÉRREZ DE CÁRDENAS haya mostrado abiertamente su simpatía por el PAN y su entonces candidato a gobernador, incluso publicando fotos en redes sociales.

El hecho es, que, a quien le toque relevar a YAHLEEL ABDALÁ en la dirigencia del PRI tamaulipeco, tendría enfrente la gran oportunidad de ‘mandar’ a Morena al tercer lugar de la tabla de posiciones.

No sería tan descabellado suponer, que si a los candidatos que designe Morena para Tamaulipas en 2021, los mandan a hacer campaña “con las uñas”, como lo hizo con los que contendieron en los comicios del 2 de junio pasado, repetirían como perdedores.

Entre los pleitos enconados que traen entre sí los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena: YEIDCKOL POLEVNSKY, BERTHA LUJÁN y ALEJANDRO ROJAS, que un día sí y otro también se tiran duro y macizo, aunado a la famosa “austeridad republicana” que mantiene paralizado al gobierno federal, el panorama no le pinta muy bien al Partido fundado por AMLO en 2014.

Si ‘el ungido’ resulta ser el actual coordinador de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO, y ‘le abren las llaves’, tal vez la cosa cambie.

Más vale que los políticos que actualmente son ‘estelares’ en Morena, se vean en el espejo de “El Bronco”, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, que hasta hace poco era considerado un ‘rock star’, al convertirse en el primer gobernador sin Partido del vecino estado de Nuevo León.

Y ahora, una encuesta del periódico “El Norte” efectuada en base a una pregunta sobre la sanción que debiera recibir “El Bronco” por haber utilizado a funcionarios para recolectar firmas para su candidatura presidencial, arroja que un 55 por ciento de los nuevoleoneses demandarían su Destitución del cargo; mientras que un 19 se inclina por que su inhabilitación temporal o permanente; un 10 por ciento prefiere que le apliquen una multa económica; y solo un 10 por ciento opina que reciba una Amonestación.

No en balde, en Nuevo León, camino al 2021, suenan con insistencia los nombres de SAMUEL GARCÍA y TATIANA CLOUTHIER, entre otros.

Ya que mencionamos a TATIANA CLOUTHIER, anotaremos que ella no escatimó, en modo alguno, su reconocimiento al trabajo del alcalde CHUCHO NADER, estando en Tampico, donde presentó su libro “Juntos Hicimos Historia”, por cuanto expresó: “Lo que me impresionó enormemente fue lo limpio de la Ciudad, soy muy observadora del tema de la limpieza, porque me parece que la casa grande es el municipio, y una casa limpia dice mucho de quienes la gobiernan y de quienes la habitan”.

Finalmente anotaremos, que ya se supo, -porque lo dijo el Presidente en su conferencia mañanera de ayer-, que elementos de la Secretaría de Marina, como de la Sedena, participan en el reparto de 178 millones de libros de texto (y 10 millones de ejemplares de la Cartilla Moral) a lo largo y ancho del país, a fin de que se cumpla con su distribución, a marchas forzadas, de aquí al 26 de agosto en que arranca el Ciclo Escolar. ¿Será por eso que tuvieron que cerrar algunos retenes, como el de Miguel Alemán?.

CONTRAFUEGO: De guardianes a ‘mil-usos’.

Hasta la próxima.