Merecíamos ganar: Mario García

Por Alberto de la Garza / Enviado Especial

Tampico – “Nos comportamos muy bien en el tema defensivo y seguimos requiriendo mejorar en la contundencia y producción de llegada, es lo más difícil del fubol”, fueron las palabras de Mario García, técnico de la Jaiba Brava al concluir con las acciones.

“Me parece que lo que llegaron ellos y lo que llegamos nosotros, merecíamos ganar, pero hay que darle el valor del rival que teníamos, vino a plantar su juego y nos complicó y es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia y mucho oficio y en una parte caímos en eso, pero el equipo se repuso porque también nosotros tenemos calidad”, agregó García.

Dejó en claro que tendrán que trabajar aún más para poder tener resultados positivos, “Por más que hayamos llegado más, lo que yo te digo es pretexto, entonces hay que ponernos a trabajar y nadamás, si merecemos o no, esto no es de merecer, es de hacer y hay que trabajar más porque no estamos aprovechamos lo que generamos para ganar un partido tan difícil como este”.

Además habló sobre el rival, que también cuenta en el partido, “Correcaminos hizo un buen juego, pero para mi sigue siendo más fácil agarrar y tirar la pelota arriba y ganar la falta que marque el árbitro, el saque de banda, para mi es menos complicado hacer eso que entrenar a un equipo que construya, pero así jugamos en Zacatecas y ganamos, es una liga bien difícil”.