Confieso que me siento como fuera de este mundo por saber ni que onda con Celso Piña, conocí, por las noticias, que era apreciado por el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez y lo escucho, de vez en vez, en una magistral intervención con Café Tacuva interpretando una canción que se llama algo así como “A placer” pero hasta ahí.

Intente escuchar algo más que eso pero nomás no fue lo mío, no me siento de esa cumbia porque no se parece en nada al Toppaz de mis años, menos a Pegaso, Los Temerarios, Mojado, Los Vikos, ni siquiera a Mister Chivo o Los Plebeyos, vaya, ni al Cihua o Los Quintana que son más de acá, de nosotros, en resumen, quizá por ello no tenía la menor idea de sus seguidores ni las masas que llegó a mover y seguirá moviendo.

Por supuesto que todas las muertes son dolorosas, se sienten, de eso no tenga la menor duda, sin embargo está lo es más y le diré por qué.

De entrada, es increíble que la muerte de un personaje nos distraiga de todo, que nos haga olvidar la falta de agua, la violencia, la crisis o falta de crecimiento económico que el gobierno federal empieza a reconocer como un pendiente.

Obvio es, las redes sociales y los intelectuales se derritieron ante su música, imitando a su Gabo del alma, se esmeraban ensalzar se vida, casi le ponen un altar al gran Celso Piña opinando en donde les fuera posible y cerraron la puerta al resto de los problemas.

No, lo terrible no es que guarden luto al personaje que ellos quieran hacer de sus amores sino que muchos de los que expresan su dolor no se conmueven con nada que le pase a este pueblo, se quedan callados en el debate de los temas nacionales, de esos en los que pueden opinar para que este país cada vez sea mejor.

Cierto es, este México lindo y querido es así, una novela, un partido de fútbol, el béisbol y hasta la Fórmula 1 no sacan nuestros problemas de la mente, los seguimos sufriendo pero preferimos exigirle mucho más al Piojo, el Tata Martino o al Tuca Ferreti que al presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores, los alcaldes, o los miembros del poder legislativo o judicial.

Está bien entretenerse siempre, lo ideal es llevar la música a nuestro alrededor, la felicidad es nuestro objetivo, lo que está mal es que a la clase intelectual y a los que tienen poder de opinión no les conmuevan los que se mueren de hambre, menos la violencia o el maltrato a las mujeres pero si el deceso de una persona que definitivamente no cambia al país.

Eso es lo absurdo, que líderes de opinión e intelectuales sean muy diestros para exhibir que llegan a atormentarse por la muerte de una persona y no se inmuten por los miles de caídos o los siete u ocho millones de mexicanos que están casi muertos de hambre, nomás por eso duele Celso Piña, porque nos sigue dibujando como un país jodido por la clase de pudientes que tiene.

En otras cosas… En base a las políticas del Rector José Andrés Suárez Fernández, para responder a la demanda nacional de formación de nuevos cuadros en materia de investigación científica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa el “Foro de Investigación Temprana”, que busca ser un semillero de talentos mediante el apoyo y guía a los estudiantes desde los primeros semestres de su carrera.

Al respecto, el Director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UAT, Dr. Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, informó que recientemente se llevó a cabo la organización del segundo foro de investigación en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa-Rodhe, con la participación de 125 jóvenes de las distintas carreras, además de sumar este año a otros planteles de la UAT.

“Este año tuvimos la participación de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), que se han sumado a los esfuerzos para llevar a los jóvenes a hacer investigación desde la parte más temprana de su carrera”, expresó.

“Y nos ha ayudado a establecer un programa sólido en donde participa también la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), que fue la institución iniciadora hace más de un año”, indicó.

“A final de cuentas esto suma a las competencias de los jóvenes, ya que la investigación les da habilidades de expresión y se van formando una cultura científica. Como resultado de esto, los jóvenes tienen la oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales”, añadió.

