Marco A. Vázquez – Inútiles y caros

En los pasillos del Congreso del Estado comenzó a correr el rumor en el sentido que los Diputados, que ya se van este próximo 30 de agosto, recibirán un bono de salida de por lo menos 200 mil pesos por cabeza, según ellos, es una bonificación a sus servicios para Tamaulipas.

Son rumores, desde luego, ya que cuando se trata de dinero o temas que les favorecen todos se quedan callados por lo que el acto se podrá confirmar hasta que se den a conocer los hechos por la próxima legislatura, lo único cierto, hasta hoy, es que si existieron las gestiones y las hizo el presidente de la legislatura Glafiro Salinas o por lo menos eso le dijo a un reportero.

Con respecto a la evaluación de esta legislatura la mayoría de los analistas coinciden en que ha sido la peor, gris, sin talento y muy dada a las ocurrencias como eso de ir promoviendo la creación de El Día del caballo o aprobar leyes que derogaron en menos de seis meses o las modificaron.

La conclusión es que algunos Diputados fueron buenos para gestionar beneficios propios pero le resultaron inútiles a la sociedad, fueron mansos, muchas veces sumisos y así resultaron inservibles para el pueblo.

Hubo, desde luego, honrosas excepciones, dos o tres legisladores que arrastraron el lápiz, se portaron más o menos pero la mayoría solo sirvió para saquear las Comapa´s, los presupuestos municipales y para placearse cuando era necesario.

Hay casos verdaderamente vergonzosos de legisladores que no acudieron a las reuniones de sus comisiones, solo llegaban a votar en las sesiones de la plenaria y a cobrar puntualmente sus salarios, uno de ellos, por cierto, ni siquiera habló en dos años que fue Diputado, no se le conoce la voz al grado que le apodan el mudo, eso sí, cobró rigurosamente su sueldo y hasta es probable, si el bono de salida fue real, que haya sido uno de los mejor beneficiados.

Hubo ridículos, como aquella ley que aprobaron por unanimidad y se les echo abajo por ser contraria a la Constitución o la tontería de una Diputada que subió a tribuna cuando el recibo de energía eléctrica de su casa salió muy alto pero hasta llegó a justificar la falta de agua en Victoria acusando a los usuarios de ser culpables del desabasto por desperdiciar el líquido u otras cosas parecidas.

Hace unos días hubo una discusión en torno a la actual legislatura, los presentes eran reporteros que cubren la fuente del Congreso y la conclusión fue que no ha existido una peor, que estos Diputados resultaron ser los más caros y los más inútiles de todos los tiempos e incluso los que más daño han causado al no meterse en su chamba por lo menos para simular.

La prueba de lo inútil de la legislatura, según los que discutían, fue que a pesar de existir la reelección la renovación casi va a ser total, no quedará ningún de oposición y de los panistas apenas dos o tres se reeligieron y fue por cuestiones diferentes a su trabajo legislativo.

Hay mucho más indicios de que los legisladores fueron malos, preguntas rápidas le darán la razón a los que eso opinan, por ejemplo, ¿quién es el Diputado de su distrito?, ¿cuántas veces regreso a pisar su territorio?, ¿Qué ley, exhorto, o propuesta hizo para el beneficio de su gente?, de eso le hablo, de que no tuvieron el menor pudor para cobrar por hacer casi nada ya que todo lo que aprobaron les llegó por las vías de siempre, el departamento de asuntos parlamentarios trabajando o la General de Gobierno presentando iniciativas para la buena marcha del Estado.

Eso es lo real, que al conocer lo que hacían los Diputados que ya se van pocos son los que dudan para colocarles el mote de inútiles y caros lo que en definitiva no debe pasarnos con los que vienen y toman protesta el 1 de septiembre, a ellos hay que empezar a obligarlos a trabajar si queremos, como Estado, seguir avanzando para el bien de todos.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” (FMVZ) y la Agencia AgriLife Research, perteneciente al Sistema Texas A & M University, de los Estados Unidos, establecieron un acuerdo para realizar de manera conjunta programas educativos y de investigación dirigidos a los profesores y estudiantes de ambas instituciones.

El Director de la FMVZ-UAT, Edgar López Acevedo, asistió a la firma del acuerdo celebrado en la sede de AgriLife en la ciudad de College Station, Texas, donde puntualizó los objetivos del Rector José Andrés Suárez Fernández para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de la investigación, el intercambio académico y la colaboración internacional.

Por la otra parte, estuvieron la Dra. Susan Ballabina, Deputy Vice Chancellor de Texas A&M AgriLife; y el Dr. Roel López, Professor and Director de Texas A&M Natural Resources Institute, quienes dieron a conocer su beneplácito por este importante acuerdo que busca afianzar proyectos internacionales y apoyar los esfuerzos de estudiantes y profesores de ambas universidades.

Se puso de relieve el interés de trabajar de manera conjunta en materia de intercambio de profesores y estudiantes, la realización de estudios en el extranjero, programas de investigación en colaboración, seminarios y talleres, además de programas de servicio.

De igual forma, se destacó la oportunidad de ampliar y explorar a otras áreas la colaboración entre la UAT y la Agencia AgriLife de Texas A & M.

En este marco, la Dra. Susan Ballabina, manifestó que estos acuerdos impulsarán los trabajos académicos, de investigación y vinculación entre las dos instituciones.

