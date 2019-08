Martha Isabel Alvarado – Doble lenguaje

.-Peralta, el Sub Secretario ‘desobediente’

.-AMLO condena trato con auto-defensas

.-Desairan 30 alcaldes, a “super delegado”

.-Informe de AVA,deja abiertas incógnitas

¿Existe acaso un doble lenguaje en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, encabezado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en materia de Seguridad, y específicamente sobre el tema de las llamadas Auto-Defensas?.

Por un lado, el Presidente dice, contundentemente, que no debe permitirse la aparición de grupos de autodefensas en el país, y subraya, que éstas fueron auspiciadas por anteriores gobiernos, pero no corresponde a lo que establece la Constitución.

Así lo dijo ayer, con todas sus letras, el titular del Poder Ejecutivo Federal, en su tradicional conferencia mañanera.

Sin embargo, todo parece indicar que al Sub Secretario de Gobernación, RICARDO PERALTA SAUCEDO, le vale sorbete lo que diga el Presidente a ese respecto.

Dicho lo cual, por las reuniones que Peralta ha sostenido con grupos de presuntas autodefensas en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y más recientemente en La Huacana, en el estado de Michoacán.

En su conferencia mañanera de ayer, AMLO manifestó que no avala los trabajos que realiza el sub Secretario de Gobernación, Ricardo Peralta en comunidades de autodefensas y le pidió que se ajuste a la Constitución.

No obstante, en horas posteriores a la conferencia mañanera del Presidente, en entrevista que le hizo Radio Fórmula, Peralta Saucedo dio a entender que no dará marcha atrás en este tipo de reuniones, bajo el argumento de que no se debe estigmatizar a la población de las comunidades que ha visitado, como delincuentes.

Habría que recordar que Peralta Saucedo cursó una Maestría en Derecho Constitucional (según su currículum), de modo que ignorante del Orden Jurídico, no lo es.

No obstante, durante la entrevista que le hicieron en Radio Fórmula los periodistas CIRO GÓMEZ LEYVA y HUMBERTO PADGETT, respecto a la pregunta en torno al que fue su anfitrión en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, OCTAVIO LEAL MONCADA, “El Tarzán”, y la orden de aprehensión girada por un juez federal, que éste tiene ‘pendiente’, el funcionario federal defendió el punto, diciendo:

“No es una sentencia condenatoria (la orden de aprehensión), y si las autoridades lo tienen ubicado, tendrían que detenerlo”.

La frase de la semana, bien podría ser la que pronunció AMLO al participar en el Foro Banorte: “No basta con el combate a la corrupción, y con implementar una política de la austeridad, lo que se requiere que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente”. Desde luego, aunado a la inseguridad.

Respecto a los temas de Tamaulipas, algo que causó gran asombro, fue, que el súper delegado del gobierno federal en esta entidad, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, convocó a 35 alcaldes a una Reunión celebrada este miércoles, en la que se supone repartiría recursos, y a la mera hora sólo llegaron 5, casi todos, de municipios ‘chicos’.

¿Por qué será que los alcaldes de Tamaulipas desairan a Gómez Leal?. ¿Será porque les ha quedado claro que “no trae nada en la mochila”, al tenor de la famosa ‘austeridad republicana’?.

Según ha trascendido, existen quejas de Contratistas de Reynosa, dada la presunción de que, las poquitas obras que ‘baja’ la Federación a esta Ciudad por medio la Sedatu, “JR” se las da a un pariente político suyo, de apellido Salinas. ¡Válgame Dios!.

Y qué decir del Senador de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que está convocando a su Primer Informe, mismo que tendrá lugar el próximo 27 de agosto a las 12:00 pm en el Hotel Posada de Tampico. Con lo cual deja en el aire muchas interrogantes:

¿Por qué en Tampico y no en Ciudad Victoria?. ¿Será que teme no tener capacidad de convocatoria en la capital del estado?. ¿Lo hace en el puerto jaibo, por no incomodar (en Victoria) al gobernante en turno, del que se dice, es ‘incondicional’?. ¿O será nomás por ‘gorrearle’ el hotel sede al ex alcalde ÁLVARO GARZA CANTÚ?.

A todo esto: ¿Qué van a informar AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su compañera Senadora GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES?. Desde que ganaron la elección del 1 de julio de 2018, de ellos, como aquel corrido de “Camelia La Tejana”, nunca más se supo nada.

CONTRAFUEGO: Si ‘gorrearon’ el triunfo en la boleta, que más da.

Hasta la próxima.