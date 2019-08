Martha Isabel Alvarado – Alerta en la frontera

Una nueva crisis laboral, como la que se vivió en enero pasado, podría azotar a Matamoros, si el gobierno y los empresarios de esa Heroica Ciudad no toman a tiempo sus debidas precauciones.

Aún esta fresca en la memoria, la crisis que se desató en dicha ciudad fronteriza, a raíz del anuncio que hizo el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, de que el 1 de enero de 2019 arrancaría el programa “Zona Libre” que traería consigo el pago del salario mínimo al doble.

Como bien se ha de recordar, dicho anuncio se hizo el 18 de diciembre de 2018, pero nadie de la Secretaría del Trabajo, ni de alguna otra dependencia, tuvo el cuidado de explicar, que los trabajadores que gozaran de percepciones superiores al salario mínimo, se quedarían igual, o recibirían un aumento de entre el 8 y el 12 por ciento anualizado, estipulado en sus Contratos Colectivos.

He ahí, que esa ‘rendija’ en la implementación del aumento decretado por el nuevo gobierno federal, la aprovechó una abogada ‘fuereña’, procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, SUSANA PRIETO TERRAZAS, que les ‘ofreció’ a los trabajadores un 20 por ciento de aumento en su salario y un ‘bono’ de 32 mil pesos por año, al tenor de lo cual nació el ‘movimiento’ bautizado como “20-32”.

Según trascendidos, antes que en Matamoros, Prieto Terrazas trató de ‘aplicar’ su plan en Reynosa, donde operan un total de 150 maquiladoras, pero grupos ‘fácticos’, que en ese momento actuaron como ‘guardianes’ de los Sindicatos, presuntamente, la echaron en corrida.

El caso es, que aquel episodio que paralizó la producción en 45 maquiladoras, generando con ello una crisis laboral, social y económica, podría repetirse en Matamoros en octubre próximo, cuando se lleve a cabo la Revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo en las Plantas Maquiladoras de esa localidad.

Es decir, que la abogada Susana Prieto, que se auto-denomina “el terror de las maquilas”, ‘atacaría’ de nuevo, esta vez, ofreciéndoles a los trabajadores, entre otras cosas, bajarles las horas de trabajo semanales, de 48 a 40.

El propósito de PRIETO TERRAZAS, que presuntamente actúa en forma mancomunada con el Senador y (ex) líder minero NAPOLÉON GÓMEZ URRUTIA, sería, crear ‘su propio Sindicato’, mismo que lleva el membrete de “Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de Industrias y Servicios”.

Presa de su megalomanía, la abogada se asume como todo un ‘ídolo’ en Matamoros, y hasta ha publicado en sus redes sociales: “Vamos a hacer un disco, grabado profesionalmente, en un estudio, con todos los corridos que me hicieron l@s obrer@s en Matamoros, para regalárselo a Mendoza”.

Esto último, en alusión a JESÚS MENDOZA, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME), con quien la abogada ha protagonizado fuertes ‘choques’.

Tampoco el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, emanado de Morena, ha escapado a la ‘metralla’ de la abogada Prieto Terrazas, que, en aquellos días del conflicto, dijo:

“Ha tenido una completa desvinculación el presidente municipal con ese asunto, ha habido 45 mil trabajadores, afuera de 45 empresas, que no han recibido un solo apoyo del presidente municipal, se me hace que le ha faltado sensibilidad al presidente, yo no tengo la culpa de que pongan funcionarios tan pendejos”.

Así las cosas, si el alcalde Mario López (por esto último que dice la abogada), no defiende la estabilidad laboral de Matamoros, veremos si el gobierno y los empresarios ‘se ponen las pilas’ y lo hacen.

Es muy probable que esta vez, más empresas se quieran ir. ¿Estará enterado, al menos, el Secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, oriundo de ese solar?.

Mientras tanto, los 21 diputados electos del PAN y su potencial Coordinador GERARDO PEÑA FLORES, celebraron extensas jornadas de trabajo durante su reciente Reunión plenaria efectuada en el Puerto de Tampico, preparando la Agenda Legislativa.

A todo esto: ¿Será verdad que el ex Secretario de Educación y hoy diputado local electo, HÉCTOR ESCOBAR, estaría recomendando a una de las chicas que MUNDO LOZANO mandaba a reportear ‘en lycras’, para Jefa de Prensa del Congreso?.

Finalmente anotaremos, que AMLO dio preferencia a la Jefa de Gobierno de CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, que a los “Guasones”, y “Jotas Erres” de por acá, toda vez que encabezará el arranque del Ciclo Escolar 2019-2020 en la capital del país, postergando una vez más su visita a Tamaulipas.

