Marco A. Vázquez – El pueblo feliz

Una vieja canción de aquellos días de la llamada ola del rock en tu idioma describía con precisión a este país, “es mágico este lugar, entre más pobreza hay, más alegría se ve, el circo es esta ciudad”, vea porque se lo digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de toda clase de burlas y críticas al opinar que desde que ganaron el pueblo, “Es feliz, feliz, feliz”, pero, oh sorpresa, no estaba tan equivocado, bueno, no del todo.

Resulta que el INEGI dio a conocer los resultados de una encuesta o estudio denominado Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) y si, la gente afirma vivir en felicidad con sus aspectos personales pero reprobó todo lo que se llame instituciones o gobierno.

“El objetivo de los módulos BIARE consiste en captar aquellos aspectos relacionados con el bienestar subjetivo a los que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda dar seguimiento.

“La distribución de la población según el nivel de satisfacción en una escala de 0 a 10 se agrupa en cuatro rangos: cuando califica su satisfacción con algún valor de 0 a 4, la población se considera como “insatisfecha”; con 5 o 6 se considera “poco satisfecha”; con 7 u 8 “moderadamente satisfecha”, y con 9 o 10 “satisfecha”.

Por eso es que le digo que este México es mágico, las evaluaciones en todo lo personal resultaron por encima de ocho, Relaciones personales 8.7; Actividad u ocupación 8.6; Vivienda 8.4; Estado de salud 8.4; Logros en la vida 8.4; Perspectivas a futuro 8.3 y hasta el; Nivel de vida 8.1 nos dibujaron una sociedad feliz, moderadamente satisfecha.

Sin embargo, la misma encuesta desmiente al presidente cuando afirma que es su gobierno lo que provoca felicidad al pueblo, la realidad es que el ciudadano mayor de 18 años no está feliz ni con su ciudad ni con el país y menos en lo que se hace respecto al tema de seguridad

“La seguridad ciudadana muestra un promedio de 5.3 en julio de 2019; mientras que, en el mismo mes del año anterior, registró una calificación de 5.4. Por su parte, la satisfacción con el país se ubica en 6.8, dominio que reportó el mismo nivel en julio de 2018. En lo que se refiere a la satisfacción con la ciudad, el promedio fue de 7.3 en julio pasado”.

Así este México, previo al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador detalla con precisión que no está a gusto, que quizá sea feliz por pura naturaleza pero no por el trabajo de los políticos.

Y hay mucha razón en dicho enojo, cada vez resulta más cara la gasolina que el presidente prometió bajaría el primer día de su mandato, la violencia ha llegado a extremos que podría ser considerada como terrorismo y el ataque con bombas molotow que dejó 29 muertos en Veracruz así lo describen y, por si ello fuera poco, el panorama económico no es nada halagüeño, no se ve a corto plazo una recuperación, los pronósticos más optimistas detallan un crecimiento de 0.5 por ciento mientras que la fuerza laboral demanda por lo menos un 4 por ciento anual.

Si, hay que decir que el pueblo es feliz, este México aprendió a reír de sus tragedias, a burlarse de la desgracia, pero igual está siendo muy preciso en decirle a los políticos que no tienen mucho de que enorgullecerse, que aún les falta mucho por hacer.

En otras cosas… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió de manera privada con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, y el Almirante Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, para analizar y definir acuerdos conjuntos para atender en Tamaulipas las situaciones de riesgo provocadas por la delincuencia organizada, luego de los hechos recientes ocurridos en Nuevo Laredo.

El Gobernador y los Secretarios del Gabinete Federal, se reunieron en Saltillo, Coahuila, luego de la evaluación de los trabajos de coordinación en materia de seguridad que iniciaron el pasado 10 de julio de 2019, entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se acordó que para atender la violencia generada por los grupos criminales habrá mayor coordinación y comunicación y el estado seguirá recibiendo el apoyo de las Fuerzas armadas y de manera conjunta con policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales se dará la respuesta necesaria.

“Lo menos que queremos que exista es un retroceso en materia de seguridad, en Tamaulipas hay importantes avances y solicité establecer claramente cuáles son las reglas para que las Fuerzas Federales actúen de forma expedita cuando las entidades federativas como nuestro estado, soliciten su apoyo, cuando se trate de delincuencia organizada, que cometen delitos que son de competencia federal, pero a los que el estado tampoco rehuye y se atiende en la medida de su capacidad”, dijo.

En la UAT, con la participación de funcionarias de distintos ámbitos gubernamentales, legisladoras y profesionistas de diversas disciplinas, se desarrolla en la Universidad Autónoma de Tamaulipas un taller para fomentar la cultura de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

Con el respaldo del gobierno estatal, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y la UAT a través de la Secretaría de Gestión Escolar, se imparte el taller en sesiones programadas en la sala panorámica del Centro de Excelencia del campus Victoria.

La facilitadora del curso es la Mtra. María del Pilar Magdalena García Hernández, quien abordó temas como: el derecho a una vida libre de violencia; economía y violencia, un vínculo para visibilizar; el derecho a la salud y a una vida plena; violencia en el espacio público; violencia en el ámbito institucional; y la expresión más dramática y radical: el feminicidio.

