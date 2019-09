Martín Sánchez Treviño – Destacan gobernadores panistas en la generación de empleos en el país

Al primer informe presidencial se mantiene la incertidumbre en la economía nacional, no así en el terreno político ya que se espera que surjan nuevos partidos políticos, sobre todo de los llamados satélites, esto ante la falta de estructura y posicionamiento de los partidos tradicionalmente constituidos para esa función, pues si bien Morena es mayoría en el Congreso de la Unión no ocurre lo mismo en la mayoría de las entidades del país.

Es más que obvio que la maestra Elba Esther Gordillo, obtuvo su libertad con la condición para que integre un nuevo partido político, pues Nueva Alianza ya es historia y no obedece las señales de su fundadora. Lo mismo que el Partido del Trabajo no satisface las necesidades de Morena y el Partido Verde no responde a los estímulos presidenciales.

En el caso de Nueva Alianzas los dirigentes sindicales en cada entidad lo que buscan es conservar el control político del gremio sindical y, por lo mismo han resurgido exdirigentes regionales en cada sección, donde ante la debilidad de sus dirigentes se han fortalecido y ante el nuevo escenario, con la maestra del país en libertad plena, el rompimiento de las alianzas internas sentistas, debilitan a los secretarios generales de esas organizaciones magisteriales.

Pero sobre todo abren posibilidades al resurgimiento de los grupos del magisterio que buscan un reacomodo en las nuevas fuerzas políticas que nacen en el marco de la administración federal y aun cuando pareciera que no ocupa padrinos en la praxis evidencia lo contrario.

Así mismo hay una férrea competencia en la creación de nuevos partidos políticos como es el caso del ex Presidente Felipe Calderón por alcanzar el registro de un partido cuya fundación corre a favor de la ex primera dama presidencia Margarita Zavala, pudiera ser una de las negociaciones del ex presidente con la administración federal.

Mientras esto ocurre, en esta entidad los maestros fieles a la maestra del país como es el caso de Enrique Meléndez Pérez y Luis Humberto Hinojosa, ante la debilidad que ha mostrado el secretario general de la sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, han tomado la delantera en jalar a la militancia de Nueva Alianza, para la nueva causa política.

Por otra parte, a nivel nacional los 8 gobernadores del Partido Acción Nacional han mostrado que sus administraciones contribuyen a la generación del 45 por ciento de los empleos formales que se generan en el país. Por ese motivo el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca destacó durante una reunión con sus homólogos panistas, que son un contrapeso, colaboración y defensa del federalismo, esto tuvo lugar en el estado de Querétaro.

También señaló que las entidades gobernadas por Acción Nacional marcan una tendencia ejemplara nivel nacional, lo mismo en desarrollo económico que en promoción turística e inversión extranjera. Por lo mismo indicó que es bueno que los comparen con otras entidades.

Por su parte, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca respaldo la agenda de trabajo aprobada en la reunión plenaria de Acción Nacional que esta centrada en cinco ejes, como son defender el régimen democrático, impulsar el desarrollo sustentable y competitivo del país, el combate a la delincuencia e inseguridad y respeto a lo derechos humanos y las libertades.

Los panistas advirtieron que van por el rescate de la política exterior de México y el diseño de una política social que reduzca de manera permanente la pobreza. El senador panista indicó que se acordó trabajar por una reforma fiscal que impulse el desarrollo y la modernización del federalismo con incentivos presupuestales a los estados y eliminar las auditorias sesgadas o con dedicatoria.