Marco A. Vázquez – AMLOLANDIA

Ser presidente y estar jodiendo al enemigo político no tiene ningún mérito, es más, por pura pena ni siquiera se debería mencionar en un informe de gobierno, o en el mensaje político del mismo, como lo hizo Andrés Manuel.

“No es por presumir, pero moralmente los conservadores están derrotados”, le dijo a la nación y obvio que cuando se refiere a conservadores habla del PAN, del PRI, pero no de todos, solo de quienes han sido parte de esos partidos y no han corrido a sus brazos, es decir, los que están pegados al salinismo pero no al zedillismo que acompaña a AMLO a donde vaya.

Cometió, el presidente, otros errores puntuales, seguir atribuyendo la felicidad del pueblo a su gobierno, afirmar que la gasolina no ha incrementado su precio, asegurar que se está mejor en todos los rubros y haber acabado con la corrupción.

De lo que habló en materia de seguridad no sabemos si fue exceso de cinismo o un verdadero reconocimiento al crimen que los está derrotando y del que deberían de buscar quien los representa con su gobierno porque a veces no hacen mucho para frenarlo.

Lo que parece definitivo es que el presidente, su equipo, conocen a la perfección al pueblo de México, un año después de iniciar su gobierno cuentan con cifras de aceptación que no las tenía ni Obama con todo y que los números, los macroeconómicos y los que tienen que ver con su bolsillo y el mio, no lo respalden, que los hechos nos digan que nada ha cambiado de Salinas a la fecha si tomamos en cuenta que la esperanza no es tangible.

El presidente reconoció que no hay cifras aceptables en el combate al delito con todo y que ha sido su prioridad y mayor empeño, afirmó que las mañanas, a las seis, se está informando que pasa en el país cn el crimen y también a esa hora se giran instrucciones para combatirlo.

Luego del tema de la violencia todo fue puro éxito, casi nos jura que son los más decentes del universo, acabó con el guachicoleo y la corrupción y logró derrotar moralmente a los conservadores lo que, según su percepción, logró permitir que este pueblo este “Feliz, feliz, feliz”.

Dos puntos a favor e irrefutables tiene el presidente Andrés Manuel, el primero es que resulta toda una realidad el apoyo a los viejitos, más de dos mil 500 pesos bimestrales le llegan a casi todos y el otro es el liderazgo que ostenta, este México lindo y querido estuvo muy jodido en ese rubro por 30 años, nadie había logrado un respaldo como el que tiene y que puede aprovechar para de verdad llevar a este México a la cuarta transformación.

¿Qué decir del mensaje político del presidente?, lo mismo que se dijo de Peña, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Salinas y de quien usted recuerde, son meros sueños, digo, no puede ser real algo que contiene puros éxitos, ni una sola falla, porque por más respaldo que tenga del respetable es imposible que este gobierno sea perfecto y para presumir, más cuando la violencia tiene preocupado al todo México, cuando el delito crece, cuando el desarrollo económico está frenado, cuando el panorama a corto y mediano plazo no es nada halagüeño, cuando el sistema educativo dio un retroceso, cuando no hay ni medicamentos en los hospitales, eso nomás por mencionar los rubros más importantes.

Para sintetizar, no existe el gobierno perfecto y no se ve error alguno en el informe, este país no se parece mucho al que Andrés Manuel nos dibujaba en sus eventos de campaña ni el que prometió que tendríamos de ganar él la primera magistratura.

Lo del informe, los números, las reacciones, y demás, solo son buenos deseos que no se respaldan con lo que siente el pueblo, es, para concretar, AMLOLANDIA, una tierra muy parecida a la que prometieron los anteriores presidentes pero de otro color, como quien dice, lo mismo aunque quién sabe si a la larga podremos decir que más barato.

En otras cosas… A través del Sistema DIF Estatal y la Fiscalía de personas No localizadas del Estado, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Gobierno de Tamaulipas integrará el primer banco de datos biométricos de las personas albergadas en los 94 centros asistenciales de la entidad.

Tamaulipas será el primer estado del país que institucionalice este sistema de biometrización de personas localizadas en los centros asistenciales bajo la supervisión del DIF estatal.

En el Marco del Día Internacional de Personas Desaparecidas, el nuevo sistema se puso en marcha en la Casa Hogar San Antonio de Ciudad Victoria y posteriormente se extenderá a todos los centros asistenciales que se tienen registrados y ubicados en 18 municipios que alojan a 2 mil 556 personas.

Omeheira López Reyna, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía para la Búsqueda de Personas, sobre todo, en el tema de niñas, niños y adolescente y el de migrantes ha dado grandes resultados.

Dijo que fue así como nació el interés a través de esta estrategia de acelerar y mejorar el mecanismo que ampliará el horizonte de rastreo de personas no localizadas.

La Fiscal Especializada en Personas No Localizadas, Mtra. Elizabeth Almanza Avalos, celebró que el DIF Estatal se involucre en este esfuerzo que ha permitido construir un mecanismo para poder compartir información y dar apoyo a las familias y resultados en la búsqueda de sus familiares.

“En este caso vamos más allá, el poder biometrizar, poder identificar a todas las personas que están en los centros asistenciales, considero que nos va a dar bastante información que podamos confrontar con el registro que tenemos en las fiscalías en la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com