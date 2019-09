Marco A. Vázquez – El siguiente prospecto

El Congreso de Tamaulipas es de lo más pusilánime que ha existido en los últimos tiempos, Diputados sin talento crearon una legislatura mediocre, gris, sin la menor intención de apoyar al gobernante pero tampoco de criticarlo siquiera con el pétalo de una rosa y, la cereza del pastel, fue su indolencia hacía el pueblo, jamás se enteraron de nuestros problemas, no regresaron a territorio a escuchar a sus bases, el reclamo más fuerte que se les escuchó fue su bono y sus seguros de gastos médicos.

En forma vergonzosa cometían error tras error al grado que fueron desapareciendo del escenario estatal hasta convertirse en los mismo que tanto habían criticado, en levantadedos, huevones que cobraron por ir cada semana a una sesión, por leer lo que les hacían llegar desde la Secretaria General de Gobierno, fue tan mala la legislatura que lo único que se salvó fue un Diputado que ni siquiera contaba con presupuesto ni apoyo de las mayorías, que pertenecía a un partido que ya ni siquiera existe en Tamaulipas como es el PANAL que fue representado por Oscar Martin Ramos Salinas y otro.

Los del PRI fueron una oposición callada, parecía que estaba negociada, no se atrevieron a nada o a casi nada que no es lo mismo pero es igual.

La representante de Morena muy pocas veces se acordó que abanderaba a ese partido y, los del PAN, dirigidos primero por un pedante como Carlos García y luego por otro poquito peor como Glafiro Salinas, ni siquiera llegaron a ser una comparsa y si lo fueron eran un acompañamiento muy feo, que no lucía para nada.

Por fortuna ya se van y con todo que existen rumores en el sentido de que todavía tuvieron la desvergüenza de pedir un bono de salida, de los males el menor, que el tiempo les cobre tanta indolencia como les hizo saber que no eran necesarios para el Estado, la prueba es que casi nadie va a repetir.

Lo bueno de que se vayan es que darán cabida a una legislatura diferente, de la que solo hacemos votos para que quienes representen al PRI tengan la madurez y las ganas de trabajar para portarse a la altura de los tamaulipecos, también para que Morena entienda que será el contrapeso más significativo y por tanto debe prepararse, que deben dejar de ser políticos mediocres y del montón que solo dicen no por qué no y sean el mejor apoyo para el gobierno en forma de propuesta, de mejorar lo que les llegue, de crear sus propias iniciativas y de escuchar las que hagan sus otros compañeros para analizarse de acuerdo a los intereses de los tamaulipecos y no los propios o, peor aún, para hacer quedar mal a alguien.

Del PAN ya está visto que tendrán un nuevo liderazgo que quedará en manos de Gerardo Peña Flores, con ventajas que se pueden convertir en desventajas si no entiende lo que demanda Tamaulipas.

De entrada una mejoría es que tiene acceso directo al gobernante, que tendrá la capacidad de analizar iniciativas y temas de manera personal y no por terceros interesados que muchas veces hicieron quedar mal a su jefe por imponer cuando falto política y a la legislatura por mansa.

Una ventaja más es que puede convertirse en un proyecto real del PAN rumbo a la sucesión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y eso lo obligará a hacer política, a pisar territorio, a escuchar al pueblo, a codearse con los del dinero pero también con quienes votan, una para lo que se ofrezca y la otra por si no resulta elegido y tiene que aportar capital político este a la mano.

En las manos de Peña Flores estará ser algo más de lo que hemos visto los últimos tres años o demostrar que en el Congreso se hace política y se fortalecen proyectos, la lucha que viene en el PAN no será sencilla, tendrán muchas ambiciones internas que combatir y enfrente a Morena con todo lo que represente el gobierno federal así que ya va siendo tiempo de que quienes tienen sueños por lo menos trabajen para no dejarle toda la chamba al jefe.

Peña Flores es el siguiente prospecto, pocos han logrado cristalizar sus sueños desde el Congreso del Estado pero para nadie es un secreto que solo ha sido por huevones, mediocridad y sumisión exagerada, ya veremos de qué está hecho el reynosense.

Hablando de nuevos prospectos… hay quien recomienda ver la imagen de los gobernadores del PAN a su arribó a Palacio Nacional para escuchar el informe del presidente Andrés Manuel, según quienes creen interpretarlo todo de manera inequívoca aseguran que el gobernador de Tamaulipas va al centro de los mismos, un paso adelante lo que significa liderazgo y la posibilidad real de que su partido lo convierta en candidato a presidente en un futuro cercano.

Para más señas hablan de que tiene en sus manos la presidencia de un organismo creado por los gobernadores panistas y es probable que en sus manos quede la nueva asociación civil que van a crear, eso significa que por los tres años que le quedan a su mandato se le permitirá figurar ser voz que pese en las decisiones azules.

Lo real, guste o no guste, es que el PAN carece de más liderazgos a nivel nacional lo que facilitaría la posibilidad de lo que dicen quienes leen esas graficas, que Cabeza de Vaca se convierta en el más fuerte prospecto de ese partido a la presidencia de la república en cinco años aunque su prueba de fuego será en dos, en el 2021 cuando se renueve el Congreso estatal, las 43 presidencias municipales y surjan 9 Diputados federales de esta Entidad, si gana todo, o casi todo, lo siguiente puede convertirse en un PAN comido, los resultados, obvio es, dependerán no solo de él sino del equipo que quiere apoyarle.

