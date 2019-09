Marco A. Vázquez – Triste papel

Con la aprobación de 119 cuentas públicas se retira la actual legislatura, la más gris, la que ha sido calificada como al peor de todos los tiempos por quienes cubren la fuente del Congreso.

Sin chistar, algunos dicen que sin leer, los dictámenes fueron aprobados, es cierto, el trabajo de fiscalización lo hace la Auditoria Superior del Congreso, los resultados solo se les presentan a los Diputados en un par de hojas adheridas a un machote utilizado para todas las cuentas y ellos votan pero por lo menos le deberían despistar un poco.

Así se va la legislatura, con pena y sin glorias.

Por lo demás, el presidente de la Comisión de la Vigilancia de la Auditoria Superior, Joaquín Hernández Correa informó lo que todos sabemos, que los asuntos escabrosos se ven en otra parte, en la Fiscalía Estatal y todo lo que tenga que ver con el combate a la corrupción y el perseguir a funcionarios públicos, así fue como lanzó al aire algo que la burocracia espera se aclare desde hace mucho tiempo, dijo que ya se investiga el paradero de más de mil millones de pesos que se retuvieron en aportaciones de los trabajadores del Estado para préstamos y demás servicios del IPSET porque esos recueros no se encuentran en las arcas de ese instituto.

El presunto fraude lo cometió la administración de Egidio Torre Cantú y según el Diputado es fecha que no se han encontrado ni se han podido entregar los respaldos del uso de esos dineros así que lo mejor está por venir y quien sabe hasta dónde llegue a impactar el tema.

Por lo pronto, mientras esta legislatura casi muere de nada el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el miércoles ya casi a la medianoche sesionó para resolver impugnaciones de Morena contra los Diputados electos en los Distritos 10 y 12 de Matamoros, el partido del presidente exigía la anulación de ese par de elecciones argumentado que se usaron recursos públicos y no se permitió a los electores decidir de manera libre, el Tribunal, al respecto, dijo que no hay pruebas suficientes y rechazó las impugnaciones, viene una calificación de la sala Regional del Tribunal Federal Electoral al respecto pero por lo pronto conserva su puesto de diputado electo el ex Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar y también Ivette Bermea.

La verdad es que resulta muy complicado anular una elección aunque en ambos casos bastaría con sembrar una duda fundada para que los magistrados federales puedan resolver en ese sentido porque la diferencia entre los ganadores y el segundo lugar, en cada distritos, es muy poca, apenas de unos cientos de votos.

Hasta hoy es difícil prever un escenario donde se anule la elección toda vez que la misma sala regional del TRIFE, en un resolutivo anterior sobre el mismo asunto, ordeno al Tribunal local resolver el tema pero le dejaba claro que no tenía ninguna obligación de acreditar las pruebas presentadas por Morena toda vez que este partido no certificó las mismas y no podrá hacerlo ya en este momento.

Sin embargo habrá que esperar, esto del derecho electoral siempre tiene mucho tufo a política y acuerdos.

Así, mientras se sigue conformando la próxima legislatura, la actual hace todo lo posible por irse lo más vergonzosamente posible, con la experiencia de más de 24 años cubriendo u observando el trabajo del Congreso de Tamaulipas le puedo asegurar que nunca, pero nunca, se había hecho tan triste papel.

En otras cosas… La Gastronomía tamaulipeca tendrá un nuevo espacio para deleitar a la industria turística durante el evento «Vallarta Nayarit Gastronómica», un encuentro internacional formativo culinario que permite el intercambio entre profesionales y asistentes, situado en el top ten de eventos a nivel mundial por la calidad de los chefs participantes.

Esta gran convención del sabor y la gastronomía nacional y mundial, se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre, en Puerto Vallarta, Jalisco, y la Riviera Nayarit.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo estatal dijo que por instrucción del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y en representación del gobierno del Estado participó en la presentación de este evento gastronómico, en la que se contó con la presencia de chefs, patrocinadores y personalidades de la industria, quienes invitaron a directivos de la industria hotelera, representantes de organismos empresariales, tour operadores, estudiantes universitarios y medios de comunicación especializados a formar parte del “Vallarta Nayarit Gastronómica 2019”.

Durante el desarrollo de este foro internacional de la cocina se realizarán diversas actividades encaminadas a formar entre los asistentes una red de negocios efectiva, mediante la celebración de magnas conferencias, catas premium, talleres gourmet, paneles de opinión, zona de exposición para los patrocinadores y eventos privados que contarán con la participación de chefs estrellas invitados.

En esta gran celebración de la cocina internacional, participarán expertos de Europa, Latinoamérica, Centroamérica, Caribe y México. Será para el estado de Tamaulipas una excelente oportunidad para presentar en este foro parte de la riqueza y variedad que conforman la oferta gastronómica tamaulipeca, deleitando a los paladares más exigentes.

Este año corresponderá a España, ser el país invitado durante el evento, participando también como estados aliados Nayarit, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua.

