Humo Blanco

Clemente Castro González – Maki no deja pasar una

La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, sobresale por su determinación de no dejar pasar una si se trata de figurar.

A ella no le queda aquello de que ni comisiones que no le dan, ni guardias que no le tocan. Al fin y al cabo acude en su condición de invitada y se mueve por la libre.

En ese sentido, igual se le vio en el informe del Senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en la ciudad y puerto de Tampico, que en Nuevo Laredo, en donde el alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, en fechas recientes, dio a conocer el estado que guarda la administración pública local.

Lo propio acaba de hacer, el pasado viernes, cuando acudió a Matamoros para acompañar al munícipe, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al exponer su informe.

Al menos en la presente etapa, es la dama la que evidencia mayor número de salidas para acudir a éste tipo de eventos.

No se duda que la edil tenga amistad con los personaje a los que acompaña y tampoco que tenga muy arraigado su apego por la “democracia y pluralidad”.

Hasta puede andar tejiendo enlaces sólidos de colaboración y en una de esas observando lo que hacen sus colegas para comparar su desempeño y adaptar programas que pueda encontrar novedosos.

Se vale hacerlo y por tanto sacar el monto de gastos de representación del erario a manera de inversión y no de gasto.

Pero tampoco hay que perder de vista que la presidenta trae sus aspiraciones a futuro y es factible que sea uno de sus principales motivos para moverse, cuando así se requiere, por municipios del estado.

Visto desde esa perspectiva ORTÍZ DOMÍNGUEZ puede tener entre sus proyectos promoverse para llegar posicionada al 2022, cuando tendrá lugar el relevo en la gubernatura.

Claro que para poder hacer labor proselitista sin cargo a su peculio bien puede fijar la vista en el 2021, que coincide con la terminación de su encomienda en la alcaldía.

Es decir, la mujer podría aspirar a una diputación federal para continuar teniendo presencia en Reynosa y así llevársela hasta que se decida lo de la candidatura al ejecutivo estatal.

De antemano MAKI sabe que no la tiene fácil y un primer apretón seguramente se lo darán dese el Congreso en relación a sus cuentas públicas.

El reto para ella es haber realizado las cosas bien o de lo contario no tardarán en sacarle sus “trapitos al sol”, lo que en una carrera política puede resultar desastroso.

Para nadie es un secreto que la alcaldesa ejerce una especie de rebelión en cuanto a la línea que se traza desde el nivel central y eso esta lejos de favorecer a sus aspiraciones.

Va a ser interesante observar la manera en que la reynosense traza su estrategia y constatar si pudo salir adelante o se quedó en el intento.

En calidad de mientras ya anda de aquí para allá, placeándose dadas las oportunidades que se le presentan.

Resulta evidente que la presidenta anda en lo suyo pese a que se expone a que le paren el alto.

AL CIERRE

Nos pasan el dato que la clonación de tarjetas de Banorte están a la orden del día.

De hecho ya se había mandado la alerta de tiempo atrás pero al parecer esto no para.

A diario hay cuentahabientes que ven que se les cargan sumas “extrañas” por supuesto uso de sus plásticos de crédito o débito.

Seguramente pasa en otras partes del estado y la República pero en Victoria eso se da.

Lo que se recomienda es que la tarjeta se utilice de preferencia en cajeros de sucursal y se tenga cuidado en que negocios se hace transacciones.

Ante lo que sucede, es evidente que bandas delictivas vuelven hacer de las suyas.

Lo peor es que conforme empiece los pagos propios del fin de año a los empleados, seguramente éste tipo de actividad criminal aumentará en perjuicio del común mortal.

Esperemos que los bancos y la Comisión para la Protección de Usuarios de Servicios Financieros se apliquen para alertar a su “clientela”.

+.-Sigue el estira y afloja en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sección X, de la entidad.

Hay un litigio que se encuentra detenido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 9, al que ya le empiezan a poner atención desde el gobierno federal.

La queja es del químico ARTURO GÓMEZ, mismo que reitera que se dieron irregularidades en la elección en donde se proclamó triunfador PEDRO LUIS RAMÍREZ.

A propósito, durante la gira presidencial reciente alguien trato de que el mandatario se pronunciara sobre el caso lo que, desde luego, no hizo pero si pidió que se viera en la instancia pertinente.

+.-En la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, la gerencia a cargo de HUMBERTO CALDERÓN, no para de echar culpas a diestra y siniestra.

Si fallan los equipos va para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así por el estilo.

En fechas recientes se hizo un socavón en una de las avenidas de la ciudad capital y ahora le toco a Teléfonos de México (TELMEX).

Lo que no se comparte es la “caja registradora”.