Marco A. Vázquez – El Presidente Municipal

Del 3 al 13 de septiembre, por mandato de ley y no por gusto, los 43 alcaldes de Tamaulipas estarán rindiendo su primer informe de gobierno, son los clásicos eventos donde todo es color de rosa, se habla de puros éxitos, actos en los cuales los invitados, que no siempre son la raza del pueblo, les aplauden a rabiar y se mueren por una selfie con su presidente municipal.

La realidad es que Tamaulipas no se parece en casi nada a lo que ellos, los ahora 43 alcaldes o alcaldesas, dibujaron en sus campañas para ganarse el voto, haga trabajar su memoria y encontrará que nos ofrecieron paz, ciudades limpias con servicios básicos de primera y suficientes, nos dijeron que no iba a parar la inversión y que hasta podríamos llegar a ser como de primer mundo, semejarnos a ciudades como las que sobran en Europa y Japón pero ahora dan pena hasta por los baches.

También es una realidad que algunos de ellos quieren trabajar, que se esfuerzan por hacer las cosas bien pero, para su desgracia, esas ganas no se notan mucho en la calidad de vida de nosotros, de los ciudadanos que los elegimos.

A usted, ¿cómo le va con su presidente municipal?, si, ya sé que tiene errores, también le aseguro ha hecho algunas cosas bien pero vayamos más allá, a preguntarnos cómo le va al alcalde o alcaldesa sin nosotros o con nosotros, en cuánto participamos para que las cosas realmente se parezcan a lo que ofrecieron.

Vaya, la reflexión debe ser tendiente a la necesidad de participar en las administraciones municipales, a no dejar solas a las autoridades cuando las cosas se pongan difíciles, a trabajar, a proponer y, necesitamos que sepan que no están solos primero para que los resultados sean mejores y luego para quitarles la tentación de robar en la que, le aseguro, ya han caído algunos y algunas.

Se trata pues, si de exigir que los presidentes municipales cumplan lo que han prometido, que si nos dijeron que habría agua que esta fluya en las llaves, que le prometieron seguridad conocer qué han hecho al respecto, que si dijo que habría transparencia la tenga y, sobre todo, que estemos ahí para aplaudirle lo bien hecho pero igual para evitar que nos vayan a saquear otra vez.

Mire, en el pasado el ciudadanos se concretaba a ir a las urnas y no volvía a saber nada de política hasta la siguiente elección lo que provocó saqueos, robos, que nos vendieran al crimen, por eso hoy la invitación es no solo a saber en cuanto han cumplido los políticos sino a trabajar con ellos, a no dejarlos solos en la chamba pero tampoco en los presupuestos porque luego, tenga la seguridad, el presidente municipal nos va a robar y este pueblo ya no aguanta más, se trata pues, de que nos caiga el veinte de que todo lo que sucede también es parte de nuestra culpa…

En otras cosas… el Gobierno de Tamaulipas anunció que la Feria Tam 2019 se realizará del 18 de octubre al 3 de noviembre en el recinto ferial de la capital del estado, contará con actividades culturales, atracciones para toda la familia y una importante cartelera de artistas de talla nacional en el teatro del pueblo.

La Fiesta de Tamaulipas, organizada por el gobiernos que preside Francisco García Cabeza de Vaca, contará con una muestra gastronómica y cultural de 21 municipios de la zona centro de nuestro estado, y la participación de 20 dependencias estatales y municipales unidas para la exposición de programas de apoyo a diferentes sectores de la comunidad mediante actividades lúdicas, juegos interactivos y presentación física de áreas turísticas de Tamaulipas.

Este año tendrá un horario de 17:00 a 23:00 horas de lunes a viernes y de 14:00 a 23:00 sábados y domingos, con un costo por entrada de $35 pesos por persona; los niños de estatura máxima de 1.20 metros, personas con capacidades diferentes y adultos mayores entrarán gratis.

Entre las atracciones y espectáculos que se podrán disfrutar en el recinto ferial se encuentran 45 juegos mecánicos, 15 juegos infantiles gratuitos, exposición ganadera, Plaza Tamaulipas, área comercial y de restaurantes, espectáculo sobre hielo, teatro urbano, show ecuestre Cosacos, Foro Cultural Región Centro, Foro Cultural Región Centro y Teatro del pueblo.

RECLAMAN GOBERNADORES MÁS RECURSOS

En relación a la propuesta de la Secretaría de Hacienda sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, los gobiernos integrantes de la GOAN subrayaron 4 aspectos:

1) El paquete económico debilita a la Entidades federativas. Hay recortes importantes en aportaciones y participaciones en términos reales que no se compensan por la drástica disminución de presupuestos en otros rubros, lo que se aleja del espíritu del Pacto Federal.

2) Debido a ello, se registran drásticas reducciones a la inversión, lo que no corresponde a la necesidad de reactivar el crecimiento, impulsar las actividades productivas y reaccionar al complejo entorno internacional. Entre las más importantes: Infraestructura: -44.9% a carreteras; Actividades productivas de turismo: -42%; Agricultura: -29%; Economía: -30%.

3) Lejos de coadyuvar al surgimiento de más empresas que ofrezcan mejores empleos formales, se restringe la obra pública y se castiga el ahorro de las y los mexicanos.

Bajo estas circunstancias, la respuesta de las entidades federativas a las demandas ciudadanas y la contribución desde lo local al desarrollo nacional, se verán comprometidas.

4) Es indispensable que los tres niveles de gobierno, junto con el poder legislativo, hagamos una profunda revisión del Pacto Federal para recuperar la equidad, garantizando una distribución de los ingresos fiscales más justa, oportuna y suficiente

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me

Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com