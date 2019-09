De suma importancia, partido ante Tecos: Oscar Garza

Redacción InfoNorte

Zapopan, Jalisco.- Correcaminos UAT arribó este viernes por la mañana a la perla tapatía, para medirse este sábado 14 de septiembre, a los Tecos de la UAG, en actividad de la Semana 2 de la Temporada 2019 de la Liga Mayor de ONEFA, correspondiente a la Conferencia Nacional.

Después de tomar los primeros alimentos del día, el representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se dirigió al campo alterno del Estadio 3 de Marzo, donde realizó una ligera práctica, para después enfilarse al hotel donde quedó concentrado, alrededor de las 16 horas.

En breve charla con el Entrenador en Jefe de la UAT, Óscar Garza Pérez, enfatizó en la importancia de esta jornada para las aspiraciones del equipo, en la presente temporada, luego de perder en la jornada inaugural en su primera salida a Saltillo, Coahuila.

“Es de suma importancia, para nosotros, debemos ganar para mantener intactas nuestras aspiraciones de acudir a nuestros primeros playoffs en esta nueva era del futbol americano de la UAT, a partir de esta premisa, dependerá de nosotros el resto de la temporada”, comentó Garza Pérez.

¿Cómo llega Correcaminos a este compromiso?

“Sumamente motivado, por los avances que se mostraron en Saltillo ante Lobos, independientemente de la derrota, la actitud de los muchachos nos marca la pauta para seguir creyendo en este proyecto”, dijo.

¿Ya con Luján en los controles, cambian las perspectivas?

“No cambian… nuestro objetivo final y nuestras metas son las mismas, Luján le viene a dar mayor confianza a nuestra ofensiva, mayor movilidad en la caja de protección, pero sobre todo maximiza nuestro repertorio a la ofensiva, ya que David Lewis es una excelente variable, que debemos administrar para acelerar su crecimiento”, precisó.

Respecto al rival, Garza Pérez comentó que poco se sabe, ya que no vieron acción en la primera jornada, no obstante, el entrenador de la Autónoma de Guadalajara, Roberto Salas, comúnmente no se sale de su estilo, pese a que también viven un cambio generacional.