Martha Isabel Alvarado – Amor de madre

.-En bancarrota, Ayuntamiento de R.B.

.-Edil revela: ‘se nos vino una recesión’

.-“4-T” propicia mucho beisbolista ‘fake’

.-Hay cantera en el Cabildo de Reynosa

Bien dicen, que “no hay como el amor de madre”. Que es único e incomparable, por cuanto no ve defectos y todo lo tolera.

Quizá eso estaría pasando con doña ROSALVA LÓPEZ LÓPEZ, mamá del alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, quien muy a menudo suele situarse en el centro de la polémica.

A raíz del primer Informe del edil riobravense, doña Rosalva hizo la siguiente publicación en redes sociales: “Muchas felicidades mi querido Presidente Municipal Carlos Rafael Ulivarri López, me siento muy orgullosa de ti…aquí quiero aclarar que nuestro presidente municipal está con puntuación 9, al igual que Tampico y Nuevo Laredo. Así que orgullosamente estamos en los tres primeros lugares como mejores presidentes de todo el estado de Tamaulipas”.

Lo más seguro es que doña Rosalva, como frecuentemente anda de viaje por diversos sitios del planeta, no esté enterada de la verdadera situación que enfrenta el Ayuntamiento de Río Bravo, el cual estaría prácticamente en quiebra.

Así lo reveló el propio Ulivarri, en una declaración de mediados de agosto pasado, al anunciar un supuesto despido masivo de personal, diciendo: “Se nos vino una recesión, porque no hay circulante y si no hay circulante, no hay economía que pueda florecer”.

Y agregó: “Aunque vamos a afectar la estabilidad económica de proveedores locales, hay que estar conscientes de que debemos apretarnos el cinturón”.

En diciembre pasado, cuando una delegación de funcionarios del Gobierno de Tamaulipas fue invitada a Roma, Italia, para promocionar Cultural y Turísticamente al estado, una de las que se apuntaron para hacer el viaje, por su cuenta, fue doña Rosalva, que incluso llevó su propia ‘comitiva’.

Posteriormente, ella ‘trajo’ a un cantante cristiano famoso a dar un concierto en Río Bravo, y el municipio le brindó todas las ‘facilidades’.

A lo mejor, Ulivarri es de los pocos que hacen caso a la prédica de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de que “piensen en sus mamacitas”. Pues, aunque el edil tiene fama de ‘reventado’, bien que procura tener a la autora de sus días contenta. ¿Qué no?.

Otro que “se voló la barda”, con su declaración sobre su supuesta inclinación por el béisbol, definiéndose incluso como practicante de este deporte (al estilo AMLO), fue HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, ‘El Guasón’, quien, en la foto alusiva a dicha entrevista, trae en la mano una pelota verde limón, que parece de tenis.

No es por intrigar, pero durante largos años que hemos acudido al estadio de béisbol “Adolfo López Mateos” de Reynosa, hasta antes de que el llamado “rey de los deportes” se despidiera de esta localidad, no recordamos haber visto a Garza González como asiduo asistente a los juegos, ni tampoco como abonado en el área de Palcos.

Habría que recordar que, el que trajo el béisbol a Reynosa, siendo alcalde, fue el Priista OSCAR LUEBBERT, a quien GARZA GONZÁLEZ ‘no puede ver ni en pintura’, desde que OLG ‘lo pilló’ en un supuesto ‘enjuague’, cuando ambos formaban parte del CDE del PRI. El también ex Senador se mantuvo luego a cargo del equipo, razón por la que, suponemos, ‘El Guasón’ no pasaba ni por enfrente del estadio.

En Reynosa, hay quienes comentan, que ya ven al jovenazo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ (hijo de la alcaldesa), ‘hasta en la sopa’, dado que el equipo del DIF local, estaría trabajando ‘a marchas forzadas’, buscando posicionarlo políticamente.

Lo mismo debiera hacer el PAN de Reynosa, con otros jóvenes talentosos que forman parte del Cabildo, en los que quizá hay buena ‘cantera’, de la que se podría echar mano.

Entre ellos se puede aludir al regidor DIEGO QUESADA, quien gestionó la custodia del inmueble de la antigua delegación de policía municipal ubicado en la colonia Cañada, a favor del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Otro caso sería el del también regidor ALEJANDRO ORTIZ ORNELAS, quien impulsa la idea de eliminar la recolección de basura casa por casa, mediante vehículos de tracción animal; pero no con la idea de privar a estos recolectores de su fuente de trabajo, sino más bien con la visión de modernizarlos. Con lo cual se daría un giro histórico.

Hoy cumplen años, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en cuyo honor hubo ayer una Comida en Casa Tam, así como nuestro muy apreciado compañero JOSÉ LUIS BGARZA. Seguramente, ambos recibirán muchas felicitaciones y parabienes.

Hasta la próxima.