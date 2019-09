Avances en Tamaulipas producto de coordinación entre sociedad y gobierno: Gobernador

Redacción InfoNorte

Tampico, Tamaulipas.- Este jueves se llevó a cabo en Tampico el evento Conexión Imagen, organizado por Grupo Imagen, en colaboración con el Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, cuyo objetivo es generar confianza, ideas y relaciones para incrementar el desarrollo de negocios en la zona conurbada sur de la entidad.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en este evento que también se realizó en el marco de 32 aniversario del CIEST, acompañado por Jorge Vila, director regional de Grupo Imagen y Jesús Abud Saldívar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

“La palabra confianza tiene un gran significado, esa no se compra con ningún dinero del mundo, esa se adquiere, se gana. Si no hubiera confianza, no hubiera seguridad, no estaría aquí estas empresas, hoy en día hemos recuperado esa confianza porque hemos avanzado en materia de seguridad y eso no lo hace un hombre, ni un gobierno, lo hace toda una sociedad”, dijo el gobernador García Cabeza de Vaca.

Apuntó que gracias a la confianza en Tamaulipas, la entidad se ha consolidado como el Estado Energético por Excelencia; actualmente ocupa el séptimo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa; primer lugar en generación de empleos en el norte del país y de los primeros diez de México.

Dio a conocer que más de 40 por ciento del Comercio Exterior entre México y Estados Unidos cruza por Tamaulipas y más de 50 por ciento del comercio de ambas naciones lo hace vía ferroviaria por la entidad.

Informó que Tamaulipas es la segunda entidad que más recauda impuestos federales, después de la Ciudad de México, por concepto de IVA, ISR e IEPS, generando una derrama de recursos de 275 mil millones, hecho por el que reiteró

su llamado al Gobierno de México a privilegiar la reciprocidad fiscal en la asignación de presupuestos a las entidades.