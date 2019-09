Marco A. Vázquez – Avanza y se siente

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rendirá su tercer informe de gobierno en los próximos días, el 26 de septiembre, para tal efecto se grabaron spots con el fin de promocionar sus acciones y aunque en los mismos dice ser el primero en reconocer que falta mucho por hacer también habla de que en Tamaulipas se avanza y eso “en México se siente”.

Por supuesto que la frase fue tomada por sus amigos y enemigos como un franco destape a la pretensión de ser candidato a Presidente de la República por su partido, por Acción Nacional, de otro modo, dicen, habría centrado todo no tendría razón de ser mencionar que el trabajo en la Entidad se está sintiendo en todo el país.

Ahora, más allá de lo que digan los enemigos del gobernador que basan el análisis en el odio que sienten por su persona o de la alegría que desbordan sus seguidores que ya dan como un hecho tal eventualidad, hay que decir que Francisco García Cabeza de Vaca tiene posibilidades reales de ser candidato del PAN, las razones son el liderazgo entre los gobernadores albiazules ya que salvo dos de ellos el resto lo ve con buenos ojos y hasta parece que lo cuerpean y lo alientan en la lucha por conseguir un reparto más equitativo de los presupuestos y del poder.

Tiene un punto más a su favor, no hay que olvidar que serán los mandatarios estatales los que decidan quién se queda con la estafeta de candidato a la presidencia de la República de su partido porque hoy la dirigencia nacional del PAN se ve débil ante los grupos regionales que traen dinero y capacidad de lucha.

Sé que se está preguntando si ganaría o no una elección presidencial el gobernador de Tamaulipas, la respuesta, en este momento, es que no, Morena tiene un control político del país muy fuerte, el presidente Andrés Manuel, como nunca antes, tiene el respaldo popular, a eso hay que agregarle que tiene muy poco tiempo que sus amigos y enemigos lo han mencionado como prospecto por lo que le hace falta placearse más y comenzar en serio, si es que realmente lo desea, una precandidatura.

Y si, hay otra ventaja para el gobernador del Estado, cuando le digo que no ganaría la presidencia es hoy y la encuesta seria al respecto será válida cuando la elección esté más cerca y le estoy hablando de que para ello faltan todavía cuatro años y medio en los cuales todo puede pasar, puede ser que el pueblo de México se convenza que Morena no es una buena opción, puede ser que el gobernador Cabeza de Vaca convenza que puede con el paquete y los grupos empresariales se unan a su favor, e igual puede ser que no vea las condiciones idóneas o no desee competir en una empresa de ese tamaño.

Lo que es una realidad es que el PAN, hoy por hoy y según panistas muy serios y reconocidos, lo tiene entre sus precandidatos para la elección que será dentro de cinco años, le cuentan entre sus méritos la postura frente al gobierno federal al cual reclama una mejor distribución de recursos y también por las encuestas que lo mantienen entre los mejor evaluados de su partido, ahora, cinco años es un mundo de tiempo, más en política en la que todo puede pasar así que, usted que es su enemigo, usted que es su amigo, no adelante vísperas y mejor ocupe su localidad.

Por lo demás, y en lo que respecta a los números el gobernador del Estado es puntual al señalar que creció el turismo en números no previstos, habla de haber recuperado la confianza del pueblo y de los inversionistas al grado de que somos la Entidad en la cual se generan miles de empleos, con mayor número de cruces y negocios con Estados Unidos, que hay desarrollo económico lo que se ve reflejado en el bienestar de la gente, también afirma que trabajando de la mano con la gente se ha recuperado el orgullo de ser tamaulipecos y se han sentado las bases para un mejor futuro.

Tiene usted razón, lo que tenemos hoy ni por mucho es lo que merecemos los habitantes de esta bella tierra, el pueblo tiene la percepción de que no todo se ha cumplido sobre todo en materia de seguridad, es decir, o lo que es igual y en palabras del gobernador, “Yo soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer pero nadie puede negar que los avances están ahí, están a la vista, en Tamaulipas se avanza y eso en México se siente”…

