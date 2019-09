Marco A. Vázquez – Ta´ loquito

Los políticos en su afán de obtener el haz de los reflectores se convierten en todo, algunos en verdaderos estadistas que “le dicen” a su auditorio como cambiar y ser mejores a nivel colectivo y a favor de la nación mientras que a otros no les importa, ni tantito, andar de payasos o hacer el ridículo si eso les ha de beneficiar en rating.

El pasado fin de semana sucedieron dos acontecimientos importantes para la vida política y social del país, la primera y la trascedente, la aprobación de las leyes secundarias en materia de educación pública, dicen los Morenos que han acabado hasta con la última coma de lo que hizo Enrique Peña Nieto, que con lo aprobado van a elevar la calidad de la educación en México; el otro tema que polarizó nuevamente al país fue que un funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó, en un texto difundido por vías oficiales, “jóvenes valientes” a quienes en 1973 asesinaron a uno de los más queridos empresarios regiomontanos lo que provocó que panistas y opositores exigieran el cese del mismo, de Pedro Salmerón, así se llama.

Triste es que el tema que nos atañe a todos pocos lo pelaron, parece no se enteraron que nos debe preocupar porque otra vez se da el pase automático de la Escuela Normal a una plaza frente a grupo a todos sus egresados, porque se elimina la evaluación que permitiría alejar de esos puestos de maestro a quienes no sean aptos y, además, otra vez los sindicatos tendrán voz y voto a la hora de entregar plazas y promociones, es decir, los vicios de años aciagos en la materia regresaran y recargados.

Refiero que el escándalo por la aprobación de la reforma, o mejor dicho, las leyes secundarias en materia de educación, fue mínimo, a los políticos poco les interesó el futuro de México, la posibilidad de que personas sin calidad alguna, e incluso que puede poner en riesgo la salud y estabilidad de los niños, puedan acceder a una plaza nomás porque terminaron una carrera en la Normal.

Mire, en los concursos por una plaza docente, en los exámenes aplicados a egresados de las Escuelas Normales participaron un promedio de 120 mil por cada uno, de ellos apenas unos 300, por ciclo, obtenían un cien y el 70 por ciento, casi 80 mil, sacaban menos de 60 reactivos de 100 o 120, dependiendo el año, lo que significa que no tenían ni los conocimientos básicos para ser maestros, que reprobaban, pues ahora se supone que no habrá ese concurso de plazas, que todos los egresados de un Escuela Normal automáticamente tendrán trabajo frente a grupo, estén o no estén aptos y sin conocer sus debilidades emocionales.

Por supuesto que ese ofrecimiento de plazas para todos parece es una vil mentira, recogiendo los mismos números de la SEP, habrá que decir que participaban por ciclo 130 mil, o más, por una de las 15 mil plazas que estaban disponibles, significa que no habrá donde colocar a tantos nuevos maestros o, por lo menos, no habrá dinero para pagarles.

La reforma que hicieron los Morenos, o pretenden hacer porque todavía no se perfecciona, hundirá al país en su sistema educativo porque anualmente egresan de las normales o escuelas de pedagogía más de 110 mil alumnos y solo se dispone de 15 mil lugares anualmente, digo, a menos que pretendan jubilar a todos los maestros que cumplan su periodo o su edad y ya no se les pretendan dar más trabajo como ahora se acostumbra, lo que traería un problema más, ¿de dónde sacarán tanto dinero para pagarles sus pensiones?

Los datos son contundentes, un millón 791 mil 777 personas, ya contando a egresados de otras escuelas de nivel superior, presentaron alguna evaluación para ingreso en el servicio docente y de ellos solo 187 mil consiguieron una plaza de nuevo ingreso, así es, el 10 por ciento que era la capacidad de recibir, esto en la época de la reforma de Peña Nieto.

Lo peor es que la matricula en las escuelas Normales no se puede reducir por la cantidad de maestros que en ellas cobran, ya luego le contaré de eso.

El tema, entonces, merecería haber encendido las redes sociales, tener a todo el mundo aplicado para saber cuándo se discutirá en el Senado y frenar las aberraciones que contienen las leyes secundarias de la Reforma en materia educativa pero no, lejos de ello los políticos prefirieron incendiar el país por el otro tema, el de la tontería de Salmeron de llamar valientes a un grupo de jóvenes que pretendían secuestrar a un empresario y terminaron matándolo, esto, allá en 1973.

Por supuesto que el funcionario de AMLO merecía el linchamiento social, no se puede permitir un lujo de esos quienes pretenden enseñarnos historia, no deben inyectarle ideologías al conocimiento, pero hasta ahí era suficiente, una disculpa, la exigencia de que aclarará y no revolviera más el tema haciéndose el digno o la víctima y ya.

Exacto, da la impresión que la cabeza de Salmerón fue el precio de las leyes secundarias en educación lo que resulta una mentada de madre para el pueblo.

Lo más duro de todo esto es que la “lucha” contra esas actitudes de la cuarta transformación se las quiere adjudicar y dice las encabezará Vicente Fox, un ex presidente que con su sola presencia desacredita lo que toca lo que pone felices a los morenos y hasta los hace brincar en una pata porque les significa permanencia y conservar el poder con el mínimo esfuerzo.

Así es, Vicente Fox parece que les hace el juego a los que pretenden destruir el sistema educativo del país, ahora afirma que encabezará la lucha para acabar con la Cuarta T, que ya platicó con el panismo, los perredistas, los Chuchos, hasta con su odiado Felipe Calderón y el PRI y que van a cerrar filas para que en el 2021 les ganen el Congreso a los de Morena, la verdad es que este hombre no tiene ya nada que hacer en la política, ya debería retirarse porque es una realidad, o eso parece, lo que dicen muchos de los que lo conocen, “Fox ta´loquito” o peor aún, ahora le entró a proteger a Morena con un supuesto encono, digo, si fuera leal a los mexicanos e inteligente se daría cuenta que su presencia arruina la lucha o facilita que Morena la desacredite sin entrar siquiera al debate…

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com