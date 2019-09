Marco A. Vázquez – #YoConMiGobernador

De perlas le cayó al gobernador de Tamaulipas la locura, la verdad no es otra cosa, de un grupo de Senadores de Morena que solicitaron la desaparición de poderes en esta Entidad y en Guanajuato argumentando que las autoridades locales no pueden controlar la violencia.

Los de Morena, con ese puro acto, demuestran que no le entienden a la política, que no conocen la idiosincrasia del mexicano y menos la de los hombres y mujeres del norte de la República, acá de ninguna forma estamos dispuestos a que nos impongan, y menos del centro, a una autoridad o lo que tengamos que sufrir o disfrutar como tal.

Mire, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus asesores conocen del tema y saben que es una locura sin sustento, que jamás los van “a tumbar” de esa manera, además tienen la certeza de que la petición de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato solo se trata de una venganza tonta y torpe de un grupo de Senadores de Morena en respuesta a otra acción tonta y torpe de Senadores del PAN que exigían la desaparición de poderes en Veracruz, donde los morenos son gobierno, y se hacía por el mismo motivo.

Políticamente al gobernador del Estado le conviene lo coloquen en ese lugar, como enemigo de Morena, que no del presidente, por una razón, elevan sus bonos y prácticamente legitiman su liderazgo, es decir, lo instalan en un sitio donde el PAN y los mexicanos lo observan para hacerlo prospecto de candidato a la Presidencia de la República.

Para buena suerte del gobernador la petición, torpe y loca, le cae un día antes de su informe de gobierno, del tercero y eso le sirvió para que se cerraran filas en torno a su figura, panistas, priistas, y hasta los propios dirigentes de Morena hicieron un llamado a la cordura a los Senadores que de tal solicitud que solo los refleja como un partido represor.

En las redes sociales los dirigentes de partidos y sociedad en general hicieron suyo el hastag #YoConMiGobernador y el mayor número de menciones a favor los tuvo el de Tamaulipas, el organismo de gobernadores del PAN exigió en un comunicado oficial frenar la represión y afirmaron que no se permitirá el chantaje en su contra, que seguirán exigiendo una mejor y más equitativa repartición de recursos, entre otras cosas.

Ahora, suponiendo que los Senadores estuvieran preocupados por la seguridad de los mexicanos pues tendrían que desaparecer los poderes en los 32 Estados de la República, empezando por el DF donde la violencia se ha recrudecido y las matazones son de todos los días y todas las horas.

Todavía más, si en realidad los Senadores quieren la tranquilidad del pueblo de México tendrían que exigir la desaparición de poderes a nivel federal porque los delitos en su mayoría son del fuero federal lo que significa que es el gobierno de Andrés Manuel el que no hace su chamba y la prueba más contundente es que en todo el país hay muchos más asesinatos en este primer año comparado con el primer año de Enrique Peña Nieto, del carnicero Calderón o del tonto de Vicente Fox.

Lo cierto es que esa petición de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato sólo le ayudó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que la gente cerrara filas en su entorno, para colocarlo en otros escaparates y para que miles de mexicanos observen a Morena de mala manera.

Es cierto, hay cientos, quizá miles de tamaulipecos que sonrieron y hasta alentaron la noticia, empezaron a gritar en sus redes sociales y divulgar que el gobernador se va a ir, también será una buena vacuna el acto contra esas personas que van a perder credibilidad cuando el tiempo avance y nomás no pase nada.

¿Argumentos para esa opinión?, recuerda usted que hace un par de semanas estuvo en Tamaulipas Andrés Manuel López Obrador, el presidente y líder moral de Morena, pues no batalle mucho, busque sus discursos de Tula y Soto La Marina, en ambos reconoció que con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se está avanzando, que los números del Secretariado del Consejo Nacional de Seguridad Pública lo constatan.

Unos minutos antes, e incluso después de la acción de un grupo de Senadores de Morena de pedir la desaparición de poderes en Tamaulipas, el propio Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habló bien de este nuestro Estado, también reconoció avances en la materia, vaya, el más crítico de la situación ha sido el propio gobernador que ha dicho a ambos que se requería más fuerza por acá, que si es verdad lo de los avances pero que todavía falta mucho por hacer.

La verdad es que no hay una mala relación del gobierno del presidente Andrés Manuel con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y si los Senadores actúan de esa manera equivale a que llaman mentiroso a su líder que ha venido a decirnos a los tamaulipecos que las cosas van bien y, por lo tanto, no dude usted que todo termine en una regañada para los mismos, ahora la petición está en comisiones del Senado, quizá no pase de llamar a los mandatarios, si es que lo hacen, a comparecer y después de ello, ya lo verá, el más sonriente será Cabeza de Vaca que habrá logrado que lo coloquen en el escaparate nacional donde por lo pronto ya esta y gracias a un hastag que dice #YoConMiGobernador, nomás para empezar.

