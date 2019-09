Martha Isabel Alvarado – Fuegos de artificio

Vaya ‘puntada’, esa de la bancada de Morena en el Senado, de que pediría la desaparición de Poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato, casualmente, ambos gobernados por el PAN.

Eso es algo que no procede, y por ser alguien que cursó un Doctorado en Derecho, lo debe saber muy bien el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, quien además es Abogado.

El Doctor Monreal sabe, que la facultad del Senado es sólo declarativa, no constitutiva de la desaparición de Poderes.

Lo cual significa, que la declaración de desaparición de Poderes debe existir de hecho, es decir, que un gobernador no pueda desempeñar las labores propias de su cargo.

Asimismo, que el Congreso del Estado no puede sesionar, ni llevar a cabo sus funciones legislativas. Y que los Jueces y el Tribunal Superior de Justicia del Estado no puedan impartir justicia, no lleven a cabo las diligencias propias de los juzgados ni dictan las sentencias que se someten a su consideración.

Nada de los anteriormente señalado existe actualmente en Tamaulipas, de modo que no hay desaparición de Poderes y, por tanto, el Senado no puede hacer la declaratoria de algo que no existe.

Si la ‘idea’ de la bancada de Morena en el Senado, es, que ‘pidiendo’ la desaparición de Poderes en Tamaulipas y Guanajuato, podría ‘quitar’ a los actuales gobernadores de dichos estados: FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y DIEGO SINUÉ RODRÍGUEZ, para poner interinos, eso es improcedente.

Por lo visto, los señores Senadores de Morena se quedaron anclados en el pasado, ya que dicha facultad, con fines reales de destitución de un gobernador, existió hasta antes que se expidiera la Ley Reglamentaria del artículo 76 constitucional, fracción V.

Hace por lo menos 40 años que no se utiliza en México dicho procedimiento para destituir a un gobernador, el cual fue muy socorrido en tiempos de LÁZARO CÁRDENAS.

Durante el sexenio de LUIS ECHEVERRÍA, se usó dicho procedimiento por última vez, para destituir al entonces gobernador de Guerrero, ISRAEL NOGUEDA OTERO, por cierto, emanado también del PRI, al igual que el Presidente.

Fue en tiempos de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO cuando se llevó a cabo la reforma al artículo 76 constitucional, antes mencionada.

El autor de dicha Ley fue don JESÚS REYES HEROLES, que entonces ocupaba el cargo de Secretario de Gobernación, y quien sin duda ha sido la figura que mayor lustre y carácter ha impreso a esa dependencia.

No queda más que pensar, que el supuesto escrito presentado por la bancada de Morena en el Senado para promover la Desaparición de Poderes en Tamaulipas y Guanajuato, no es más que un ‘fuego de artificio’ que lanzó ‘al aire’ el muy ladino RICARDO MONREAL.

Lo anterior, en respuesta a la declaración que hiciera el PAN, en voz de su dirigente nacional MARKO CORTÉS, de que pediría la Desaparición de Poderes en Veracruz, cuyo gobernador CUITLAHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, emanado de Morena, presuntamente, destituyó de manera ilegal al Fiscal del Estado, JORGE WINKLER.

Qué raro estuvo eso, de que el Doctor Monreal se haya puesto al nivel de tanto ignorante que hay en la “4-T”, que lanzan ‘escopetazos’ al aire, para confundir a la gente, sabiendo que carecen de sustento legal.

A todo esto, se sabe que el Secretario de Seguridad Pública Federal, ALFONSO DURAZO MONTAÑO asiste hoy al Tercer Informe del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, con la representación del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En un principio se dijo que la representación de AMLO, la ostentaría la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, y que previo al Informe, ella sostendría una reunión con el Mandatario Estatal en la que hablarían de Migración, Seguridad y Guardia Nacional. Pero todo indica, que hubo un cambio de ‘pichada’.

Veremos qué dice el señor Durazo, acerca de la asignación de la Guardia Nacional a Tamaulipas, que al parecer no se ha consolidado.

Finalmente, desde este espacio enviamos una afectuosa felicitación de cumpleaños al compañero y amigo MIGUEL DOMÍNGUEZ GALLEGOS, periodista non, de brillante trayectoria como corresponsal de El Norte y Reforma en esta frontera.

