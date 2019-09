Carlos López Arriaga – Acción Nacional, 80 años

Parecen muchos, pero el partido albiazul (1939) todavía resulta diez años más joven que el tricolor (1929) y si nos asomamos al mundo desarrollado, es común encontrar partidos con siglo y medio de vida.

Académico y comentarista televisivo, IGNACIO MARVÁN ofreció esta semana algunos datos básicos en el programa de CARLOS PUIG y que hoy quiero rescatar.

El PAN ha tenido a lo largo de su historia dos presidentes de la república y 49 gobernadores, tajada de poder sin duda meritoria.

Hoy cuenta con nueve gubernaturas, 78 diputados federales, 24 senadores, medio millar de ayuntamientos…

Cuotas de poder (antaño y ahora) tan sustanciosas como para que este partido ya hubiese constituido una clase política propia, madura, poderosa, con identidad clara.

Una batería de cuadros lo suficientemente rica para nutrir sin dificultad sus dirigencias y candidaturas.

Vale preguntar por qué esto todavía no sucede, por qué ha tardado en llegar.

Y por qué siendo un partido con antigüedad y prosapia reconocidas, en las sucesivas contiendas de 2012 y 2018, sus candidatos presidenciales tuvieron un perfil tan mediocre que se reflejaría en fracasos dolorosos, acaso evitables.

Cuestión de ver sus resultados, en uno y otro procesos, con JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA cayendo al tercer lugar y RICARDO ANAYA en segundo, pero 31 puntos abajo del ganador.

Cabe insistir en las preguntas…

¿Por qué teniendo un historial tan respetable de lucha y tan sustantivo en éxitos a todos los niveles, el PAN no pudo encontrar entre sus filas opciones más atractivas que JOSEFINA y RICARDO?

CONVIDADO DE PIEDRA

Hoy mismo, con el CEN a cargo del contador zamorano MARKO CORTÉS MENDOZA, el déficit de cuadros aflora en el festejo de sus 80 años.

Es decir, en la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria efectuada el sábado 21 en el Centro Banamex de la capital mexicana.

Para un evento de tal importancia, había muchas historias de éxito que contar llamando a hombres como ERNESTO RUFO, PANCHO BARRIO, FERNANDO CANALES CLARIOND o CARLOS MEDINA PLASCENCIA.

Asamblea a la que no asistieron cuatro de los cinco excandidatos presidenciales vivos. Ni DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS (1994), ni FELIPE CALDERÓN (2006), ni JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA (2012), ni RICARDO ANAYA (2018). Notable también la ausencia de varios gobernadores.

Los organizadores optaron, en cambio, por invitar a VICENTE FOX, cuyo historial de traiciones al panismo ya superó en fama pública al cacareado éxito del 2000, el de “sacar al PRI de Los Pinos.”

Cabe recordar que, con su proverbial agudeza, el jefe DIEGO FERNÁNDEZ había pronosticado que FOX sacó al PRI y lo volvería a meter. En buena medida porque VICENTE jamás, ni antes ni ahora, ha actuado por principios sino por intereses.

Y así lo hizo, entregándose, sin el menor sentido del recato, a la candidatura ganadora de ENRIQUE PEÑA NIETO en 2012 y a la nominación fallida de PEPE TOÑO MEADE, en 2018.

Con estos antecedentes, resulta un contrasentido estridente que lo hayan metido de estrella principal en la asamblea del 80 aniversario, como si no hubiera cuadros más dignos, sabios, leales, meritorios.

Y fue en esta reunión donde FOX lanzó un par de exabruptos impropios de un expresidente y también irrespetuosos hacia el organismo anfitrión, el PAN.

Florido y procaz, en su oportunidad al micrófono VICENTE exclamó, con voz rasposa, quebrada:

-“¡Tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación!”, añadiendo enseguida: “¡porque juntos nos vamos a partir la madre, porque juntos vamos a salvar (a) este gran país!”

REACCIONES

Apenas dos días después, el legendario jefe DIEGO respondería indignado, en una oportuna entrevista con AZUCENA URESTI…

-“Todo esto que sucedió en la asamblea, con motivo de darle en la madre a no se quien (…) ya no me toca a mí comentarlo. Pienso que Acción Nacional no merece que la nota fundamental sea la que se ha dado.”

Para añadir enseguida…

-“Acción Nacional (…) no nació para darle en la madre a nadie sino para crear conciencia cívica, para hacer participar a los hombres y mujeres de buena voluntad en la vida pública y limpiarla.”

Presencia ingrata y poco edificante la de VICENTE y muchas ausencias que debieran haberle dado a dicho encuentro un significado mayor.

Algunos porque ya se salieron (FELIPE CALDERÓN, MARGARITA ZAVALA, MANUEL ESPINO, GERMÁN MARTÍNEZ) y otros porque sencillamente no se sienten incluidos en el proyecto de MARKO CORTEZ,

El actual partido albiazul parece más bien una federación de grupos regionales, con fuerza por separado pero sin conexión operativa. Cada región anda por su lado.

Esto es, sin capacidad para generar una clase política nacional, como en su momento la supo crear el PRI y como hoy la tiene MORENA a partir de cuadros emanados del gobierno capitalino.

Desde luego, las bases panistas merecen más.

BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com

WEB: http://lopezarriaga.blogspot.com