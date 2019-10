Reconoce PRI trayectoria de adultos mayores

Redacción InfoNorte

En el marco del festejo del Día Internacional del Adulto Mayor, el Partido Revolucionario Institucional entregó reconocimientos a destacados priistas que tienen más de 30 años ininterrumpidos de militancia, en el evento denominado Mi Vida en el PRI.

Durante la entrega de los 96 reconocimientos a los adultos mayores, los priistas escucharon el mensaje del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien reconoció el trabajo entregado al partido y que su experiencia es fundamental en la construcción del PRI para el siglo 21.

“Ustedes son los principales testigos de los grandes logros del PRI, de cómo nuestro partido y su militancia unificaron y construyeron el México donde crecieron todas las familias mexicanas y en el que nos sentimos profundamente orgullosos”, señaló en el mensaje dirigido a los adultos mayores durante el evento que se desarrolló en el auditorio del Instituto de Formación Política ‘Jesús Reyes Heroles’, filial Tamaulipas.

Por su parte, Yahleel Abdala Carmona, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, reconoció el esfuerzo, pasión, dedicación y el tiempo que le dan al Partido Revolucionario Institucional.

“Yo me siento muy orgullosa de la militancia del partido; lo digo y no me canso, en las buenas y en las malas”, señaló.

La dirigente estatal agradeció a quienes recibieron el reconocimiento por su trayectoria priista, les dijo que no se tiene con qué pagarles por todo el esfuerzo, el trabajo y todos los años de sacrificio, que han hecho por construir los triunfos.

“Es admirable verlos como pelean en territorio para defender en cada momento al partido y eso no se paga con nada. Hoy, a nombre de nuestro presidente nacional

Alejandro Moreno Cárdenas, les hacemos un reconocimiento de todo corazón, que sepan que de verdad valoramos ese esfuerzo que hacen a lo largo de los años”, destacó.

Acompañó a la presidenta del PRI el Secretario General José Benites Rodríguez; la Secretaria de Vinculación con la sociedad Ofelia Garza Pineda; la Secretaria de Gestión Social Alejandra Cárdenas Castillejos; Bruno Díaz, de la Red Jóvenes Por México, entre otros.