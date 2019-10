Marco A. Vázquez – Los impuestos condonados

“De izquierda hasta hacerse rico, feminista hasta casarse, ateo hasta que comienza a caer el avión”, la frase muy socorrida por Facundo Cabral, músico poeta y pensador argentino, parece encajar a la perfección con lo que ocurre en este bendito país.

La izquierda, por lo menos Yeidckol Polevsky que es la presidenta del partido que la representa en México, de Morena, es el vivo ejemplo de ello, la mujer acudió al SAT, cuando gobernaban los corruptos del PRI y PAN a quienes decía odiar con todo su odio, para que le beneficiaran con una condonación de 16 millones de pesos, según ella, porque “su contador se equivocó” y por tanto la ley le beneficiaba, lo logró.

En la misma situación está el puritano Diego Fernández de Ceballos, el que fuera candidato a Presidente de la República por el PAN, él fue beneficiado por los gobiernos “corruptos” qué, como la dirigente de Morena, también decía odiar y a través de Hacienda le condonaron más de 8 millones de pesos.

La familia del Senador y presidente de ese poder, Ricardo Monreal, otro que dice ser quien representa la honestidad y la decencia, igual se beneficio en los gobiernos del PRI y del PAN con 10 millones de pesos que les condonaron, lo mismo sucedió con los hijos de otro senador de Morena, de Napoleón Gómez Urrutía quien al parecer sigue en busca de sindicatos para representar porque conoce el negocio.

En la lista de beneficiados con millonarias condonaciones aparecen políticos, artistas y hasta deportistas como Ana Guevara, según ellos, recibieron ese apoyo porque la ley lo permitía y todos acusando que sus contadores se habían equivocado.

¿Les cree?, no, ni yo tampoco.

Mire, hace muchos años el SAT, o mejor dicho sus viejos auditores en los gobiernos de Felipe Calderón, llegaron al domicilio de quien esto escribe, lo hicieron con cuatro multas, créditos les decían ellos, argumentando que no se habían entregado los reportes a tiempo, algo llamado DIOT, ni las declaraciones mensuales o anuales, ya no recuerdo, el caso es que la suma de los créditos superaba los 23 mil pesos cuando los ingresos reportados, en aquel tiempo, no llegaban a los 8 mil pesos mensuales.

Al auditor que llegó se le informó que el contador que manejaba los temas fiscales no estaba en la casa que permitiera una llamada y se limitó a decir que la notificación se había dejado 24 horas antes, lo que no era real.

Ante la cerrazón del auditor me limite a exigirle que me entregara la notificación con la firma de recibido o por lo menos con el nombre de quien lo haya hecho, cosa que le valió, no existía, por lo que acudí al SAT para informarme y tratar de resolver mi problema, la única respuesta que recibí, y eso porque me conocían algunos trabajadores de ahí de periodista, fue que me llevaran con el que era jefe de esa dependencia, el Administrador Local, le decían, para que me recetara, palabras más o palabras menos.

“Aquí no recibimos pagos en parcialidades, no hay forma de condonar esos créditos, se tienen que pagar, lo que te sugiero es que te señalen para embargo el carro o alguna propiedad, no te las van a embargar y te quitas de encima una auditoria o algo más, luego paga como vayas pudiendo, a lo mejor te llegan más multas pero a lo mejor no, te dan 45 días y luego todo será cuestión de suerte y de estrategia de tu contador para que no te vuelvan a multar, yo te sugiero que no pagues los meses por los que te viste en problemas ni hagan la declaración anual de eso porque si no si te van a llegar más multas por pagos atrasados y son por el mismo monto de ahora”.

Así eran en Hacienda, en el SAT de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a cualquier mortal como usted o como yo nos informaban que la ley era la ley sin importar que tuvieras que quedarte sin tus pertenencias o estuvieras batallando hasta para atender las necesidades de tus hijos, la comida incluida.

Ahora le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que fueron errores del SAT o de los contadores el tema de los impuestos condonados?, no, no lo fueron, los políticos, los deportistas, los artistas y todos los beneficiados con tantos millones y millones de pesos solo obtuvieron ese apoyo por acuerdos con el poder, para callar algo o hasta para amenizarles sus fiestas o problemas políticos cuando era necesario desviar la atención del pueblo hacía temas inútiles para la nación mientras esta se caía a pedazos o a algún poderoso se le descubrían sus transas…

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas, que preside Francisco García Cabeza de Vaca, y cerca de veinte oficinas de Desarrollo Económico del sur de Texas acordaron compartir información para la promoción de esa región fronteriza de manera conjunta, con el fin de incentivar la llegada de nuevas inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento comercial.

Como parte de las acciones de colaboración, en Weslaco, Texas se presentó un esquema digital donde organismos empresariales y gubernamentales de ambas fronteras colaborarán en la creación de perfiles económicos de cada ciudad, esto dentro de la iniciativa Invest In Tam del Gobierno de Tamaulipas.

En esta iniciativa participaron todas las oficinas de desarrollo económico del sur de Texas, desde Laredo a Brownsville.

Esta plataforma tiene como objetivo reunir en un solo lugar toda la información relevante de ambas regiones, con la finalidad de mostrarla a los inversionistas en cualquier lugar donde se encuentren ubicados.

Con esto Gobierno del Estado, cámaras empresariales y las oficinas de desarrollo económico, trabajan de manera conjunta en la promoción de Texas y Tamaulipas como una sola región binacional.

Algunas presentaciones se encuentran ya disponibles en la plataforma Invest In Tam (investintamaulipas.com) en el apartado de “Perfiles Económicos” donde ya se almacenan datos de Tamaulipas y de algunas ciudades del Valle de Texas como Weslaco y Harlingen.

