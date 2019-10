Humo Blanco

Clemente Castro González – Los Salinas en palacio

Vaya que levantó suspicacia el hecho de que se viera a llegar, a Palacio de Gobierno, a dos ex diputados locales que se quedaron sin trabajo al terminar su encomienda en la LXIII Legislatura local.

Se trata de GLAFIRO SALINAS MENDIOLA y OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS, los cuales arribaron al edifico para entrevistarse con el jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Aunque debe decirse que GLAFIRO, previo a que terminara su función de legislador, sostuvo que iba a retirarse a Nuevo Laredo.

Pero en éste tipo de asuntos no es si quieres o no, por aquello de que “en política no te metes, te meten y no te sales, te sacan.

Significa que el neolaredense podría dar continuidad a su “carrera” y, en una de esas, hasta convertirse en uno de los distinguidos panistas a considerados para lo que se ofrezca a futuro.

De modo que el ex legislador no debe descartarse para una especie de enroque en la Secretaria de Bienestar Social (SEBIEN), de donde saló GERARDO PEÑA FLORES, quien ahora es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, puesto que ostentaba SALINAS MENDIOLA.

Es lógico lo que se señala pero únicamente el jefe del ejecutivo estatal es al que le toca decidir la manera en que debe acomodar a sus colaboradores, algo que no esta desprovisto de su dosis política.

Con respecto a OSCAR MARTÍN, propios y extraños saben que el ex dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuenta con sus amarres en su gremio.

Además, si alguien conoce el tema de la educación y a los asuntos sindicales, por supuesto que son los profesores. El añadido es que OSCAR trae suficiente experiencia para poder con el paquete.

El punto es que se dice que habría recibido una invitación para incorporarse a la SET, con el cargo de sub secretario pero igual puede ser más arriba.

Lo que sigue para OSCAR MARTÍN es tener el visto bueno de la alta jerarquía del SNTE en tanto que es una regla a seguir.

Claro que en la dependencia hay un par de tiradores a cargo, entiéndase MARIO GÓMEZ MONRROY y MARIO LEAL RODRÍGUEZ.

Por ahora habrá que darle rienda suelta a la especulación en tanto que GLAFIRO Y OSCAR MARTÍN evadieron a los reporteros que

esperaron para obtener sus declaraciones. Ambos salieron por la puerta norte de Palacio y se marcharon.

En un escenario distinto tenemos que el diputado capitalino, ARTURO SOTO ALEMÁN acaba de volverse a mover en redes, luego de que prácticamente desapareció de esos espacios un par de meses.

La comunicación que mantenían con periodistas por medio del WhatsApp, “Arturo Soto DIPUTADO”, quedó detenida desde junio seis.

En aquel entonces, DARIO VERA, el jefe de prensa del legislador, mandó un mensaje en el que se pedía que si alguien quería continuar en el grupo podían hacerlo y al que no lo considerara conveniente se les respetaba.

Por el lado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), éste jueves estuvo en el sur de la entidad la presidenta del consejo del partido, BERTHA ELENA LUJÁN URANGA.

La aspirante a la dirigencia nacional, dio una conferencia de prensa en un hotel de Madero y por la tarde tuvo una asamblea de carácter informativo con militantes.

Para nadie es u secreto que BERTHA ELENA, sostiene una púbica confrontación con la lideresa YEICKOLD POLEVNSKY, lo cual amenaza con fracturar a su instituto y malograr el proyecto que aseguran respaldar.

Lo cierto es que a la aspirantes a la dirigencia todavía no les cae el veinte que el fundador del Movimiento, que en la actualidad porta la banda presidencial, puede renunciar al instituto.

Si eso sucediera, los que tratan de utilizar al organismo a manera de trampolín político se quedarán frustrados al no lograrse los intereses que persiguen por la falta de respaldo popular.

Insistimos, los morenistas están obligados a verse en el espejo del “PRD” y aprender en cabeza ajena.

AL CIERRE

Grave descobijada le acaban de dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque uno de sus notables, el magistrado, EDUARDO MEDINA MORA renunció y la referencia es que se le sigue una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Lo que trascendió es que el jurisconsulto, que fue Procurador General de la República (PGR) en el sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, habría recibido transferencias financieras por montos que no corresponden a sus ingresos.

Obvio que la dimisión es el primer paso en tanto que si se le comprueba algo ilícito, el ministro podría pasar de juzgador a juzgado y hasta conocer la cárcel en calidad de reo.

+.-Los que saben de política estatal aseguran que el destape de BENITO SÁENZ BARELLA, como prospecto para dirigir al PRI en la entidad, es muestra de la vigencia que tiene el ex alcalde de Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Hace varios meses OSCAR anduvo cerca de MORENA pero no se le dio jugada y, por tanto, se quedó en el tricolor.