Jóvenes Tamaulipas lleva pláticas “un mejor mañana, no a la deserción escolar”

Redacción InfoNorte

El gobierno del estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, a través de la Secretaría de Bienestar Social y Jóvenes Tamaulipas, llevaron a cabo la plática “un mejor mañana, no a la deserción escolar”.

La ponencia se realizó en el Conalep del municipio de Matamoros ante los alumnos del plantel, con apoyo del personal directivo de esta institución educativa y una experta en el tema.

Angel Covarrubias, director de información y medios electrónicos de Jóvenes Tamaulipas, informó “ante problemáticas entre la población joven, como en este caso la deserción escolar, se imparten pláticas en los diferentes municipios del estado, se trabaja con expertos en el tema y se emprenden acciones de orientación y consejería con el objetivo de transmitir los conocimientos necesarios a la comunidad estudiantil” detalló.

También comentó, “para ello, el personal capacitado aborda ante los jóvenes estudiantes las consecuencias de no continuar con sus estudios, los cambios a los que se enfrentarán al no tener una preparación de calidad y los riesgos que implica el no ser competitivo en un ambiente de exigencia y desarrollo constante” explicó.

Durante las visitas a las escuelas se detectan casos de éxito de jóvenes entusiastas y sobresalientes en alguna disciplina con la finalidad de reconocerlos, para que esto sirva de ejemplo e influya positivamente entre sus compañeros para seguir por el camino de la superación constante.

Con acciones como esta, el gobierno del estado se ocupa de manera activa de la educación de los tamaulipecos y de retroalimentarlos constantemente con información que los ayude a fortalecer su interés por el estudio y aprendizaje.