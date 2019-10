Martha Isabel Alvarado – Qué hambrienta

.-Ex Presidente ‘Non Grato’ en el ITESM

.-Recula FCH dos veces, en una semana

.-¿Maki Ortiz, se asume afuera del PAN?

.-Contradice alcaldesa, política de AMLO

No es por intrigar, pero a últimas fechas recula mucho el ex Presidente FELIPE CALDERÓN, quien a decir verdad, es el más ‘echado para adelante’ de los ex mandatarios mexicanos, respecto a la llamada ‘Cuarta Transformación’.

Ya se supo, que Calderón decidió cancelar su participación en el simposio Internacional de Derecho, organizado por el Tecnológico de Monterrey, mismo que tendrá lugar hoy.

Como es sabido, desde que se anunció la participación de quien fuera Presidente de México de 2006 a 2012 en dicho evento, hubo expresiones de inconformidad por parte de estudiantes de esa Institución, e incluso se abrió un registro de las mismas en la plataforma Change.org, en Internet.

Como bien se ha de recordar, en marzo de 2010, a las puertas del Tec de Monterrey fueron asesinados los estudiantes JORGE ANTONIO MERCADO ALONSO y FRANCISCO ARREDONDO, en un fuego cruzado entre militares y presuntos delincuentes, bajo la presunción de que los confundieron con sicarios.

De acuerdo a la carta que el ex Presidente Calderón envió ayer al Rector del Tec de Monterrey, DAVID GARZA SALAZAR cancelando su intervención en el evento de hoy, fue el testimonio de dolor de la madre de uno de los jóvenes asesinados, doña ROSA ELVIA MERCADO, la que lo hizo desistir, y no las 24 mil firmas de estudiantes que lo ‘impugnaron’ en Change.org. ¿Será?.

“Haiga sido como haiga sido”, el caso es que Calderón tuvo que recular, por segunda vez, en menos de una semana.

Es decir, que estaba previsto que el propio ex Presidente Calderón visitara Reynosa el pasado 5 de octubre, para llevar a cabo una asamblea distrital de “México Libre”, el Partido Político que él y su esposa MARGARITA ZAVALA pretenden crear, pero a última hora “se cayó” el evento.

A través de un Comunicado, se emitió el siguiente aviso: “Por este medio informamos que, por razones de logística, la asamblea de México Libre programada para el día sábado 5 de octubre en Eventos La Kabana, será reprogramada”.

“La nueva fecha para la asamblea es el 19 de octubre del presente año a las 10 am en el Salón Las Garzas ubicado en Av. Loma Dorada 295, colonia Lomas de Jarachina Sur”, agrega en otro párrafo.

Se infiere que el ex Presidente Calderón y su esposa están batallando para conformar su nuevo Partido, a juzgar porque esta es la segunda vez que posponen su asamblea distrital en Reynosa, que inicialmente fue programada para el 8 de septiembre pasado en el Salón Sofry Eventos de la colonia Los Doctores.

¿Lo recuerdan?. El propio ex Presidente subió un video a sus redes sociales, en el que invitó a habitantes de los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier y Miguel Alemán a dicha asamblea, misma que finalmente se canceló por falta de quorum, al no poder reunir 301 personas requeridas para darle validez.

Tiene sentido suponer, que respecto a la nueva fecha que ha fijado “México Libre” para su evento de Reynosa, el 19 de octubre, los Calderón tendrían puestas sus esperanzas en que ‘les eche la mano’, para juntar a la gente, su amiga, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, quien, dicho sea de paso, tiene un pie (si no es que los dos) fuera del PAN.

Puede que la esperanza de la alcaldesa de Reynosa, de ser candidata de Morena a la gubernatura, se esté evaporando, a juzgar por el interés que ella muestra en apoyar la creación de nuevas ‘alternativas’, como el Partido en ciernes denominado “Súmate”, promovido por el ex dirigente nacional del PAN, MANUEL ESPINO, que hace días tuvo actividad en Reynosa, presuntamente, con apoyo logístico del gobierno municipal.

Por cierto, la alcaldesa Maki Ortiz se convirtió en nota nacional, con su sesuda propuesta de crear un ‘Impuesto a la informalidad’ que se cobraría a taqueros y eloteros de Reynosa, misma que presentó en el parlamento abierto para el análisis del Paquete Económico 2020, organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Como que se vio muy ‘hambrienta’ la alcaldesa con dicha propuesta, que además riñe con la política del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que dice: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Y ella, queriéndole cobrar impuestos a los pobres comerciantes.

Finalmente, se sabe que hoy llegarían a México la mitad de las cenizas del llamado Príncipe de la Canción, JOSÉ JOSÉ, cuyo deceso, en medio de riñas familiares, ha conmovido a México y el mundo.

CONTRAFUEGO: Oro en el ataúd, cobre en el corazón.

Hasta la próxima.