Humo Blanco

Clemente Castro González – No se va, lo sacan

Desde el triunfo del ahora presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se consideró que la suerte estaba echada para el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

Y no tanto debido a revanchas políticas sino porque una de las banderas del mandatario son el combate a corrupción e impunidad, que son precisamente los dos adefesios que hacen fuerte a lideres de la calaña del mencionado.

Ayer mismo el propio LÓPEZ OBRADOR declaró que hay un par de denuncias en contra de ROMERO DESCHAMPS, debido a una indagación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Por supuesto que el otrora todopoderoso guía petrolero tiene una larga cola que va desde el manejo nada transparente de los recursos del sindicato, hasta la venta de plazas, aviadores, tráfico de influencias para hacer negocio en PEMEX y “huachicoleo”.

De hecho cuando detuvieron a la profesora ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, en le sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, se pensó que también iban por el dirigente petrolero.

Pero eso no sucedió así, en tanto que el ahora ex presidente no tenía en su agenda enjuiciar a su compañero de partido.

Sin embargo, la buena suerte y protección oficial llegó a su fin porque aparte de las denuncias, desde tiempo atrás se gestó una revuelta de trabajadores petroleros que presionaban para la salida de ROMERO.

Para nadie es un secreto que los lideres petroleros, desde los difuntitos SALVADOR BARRAGÁN CAMACHO y JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, utilizaban recursos del sindicato y de PEMEX para fines políticos y personales.

El punto es que, con la caída del ex senador priista se acaban 26 años de reinado, con el añadido de que su reelección, que se dio en 2017, contemplaba estar en el mando del organismo hasta el 2024.

Ahora las riendas del sindicato quedaron en manos del diputado federal del PRI, MANUEL LIMÓN HERNÁNDEZ, el cual se venía desempeñando en calidad de tesorero del gremio.

Es de esperar que éste tampoco se encuentra “limpio” y en una de esas el brazo fuerte de la justicia también lo alcanza. Ni modo que no haya tenido relaciones de complicidad con su jefe.

Para empezar, al legislador se le acusa de haber sido pieza clave en el desvío de recursos de PEMEX a favor de un candidato presidencial de militancia priista.

Lo que sigue es que el nuevo jerarca convoque a elecciones en un término de 90 días surja el nuevo dirigente de uno de los sindicatos más poderosos de México.

No puede soslayarse el control que tienen los liderazgos en las secciones petroleras pero las bases tendrán que presionar para que el sindicato se democratice y deje atrás décadas de autoritarismo y corrupción.

Sin duda los efectos se sentirán en los feudos del STPRM en Reynosa y Madero, principalmente en el segundo municipio señalado en donde los ahijados de CARLOS ROMERO son connotados políticos.

Entre otros anote a ESDRAS ROMERO VEGA y en una de esas hasta el propio alcalde de Madero, ADRIAN OCEGUERA KERNION o al menos su familia maneja interés en PEMEX que de una u otra forma se relacionan con el sindicato.

RULETA

Por lo general los políticos evidencian una especie de doble personalidad porque son unos cuando andan en busca del respaldo para llegar a un puesto de elección popular y otros una vez que alcanzan el objetivo.

Esa “bipolaridad” denota falta de vocación, inconsistencia y complejos, que pintan al personaje como en es realidad.

Aquí aplica lo voz popular al establecer que para conocer a una persona habrá que darle cierto poder.

Sobre el tema, hace algunos días un diputado local dio muestra de éste tipo de transformación.

La anécdota da cuenta que el legislador llegó a un restaurante de la ciudad capital y de inmediato fue atendido por los meseros, a los que en campaña trato con afecto y aparente amistad.

Con esa referencia uno de ellos saludo efusivamente al distinguido cliente y hasta le dijo “carnalito”.

Ello no le pareció al legislador por lo que se acerco al mesero y le subrayó con evidente molestia:

_¿”Carnalito”? ¡No se te olvide que soy diputado!

En mesero, lejos de sentirse ninguneado, le reviro de inmediato.

-No se te olvide que el puesto que tienes dura tres años y la amistad es para todo la vida…”Carnalito.

Acto seguido el diputado se acomodó en un mesa mientras repetía la palabra con semblante despectivo.

No en balde a los políticos se les nombra actores.

AL CIERRE

Trascendió que al que traen a mecate corto es al dirigente estatal de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) en Tamaulipas, PEDRO LUIS CORONADO.

Sucede que el guía nacional de la organización priista, ARTURO ZAMORA, mandó llamar a su compañero de partido para subrayarle que recibió una serie de quejas de las bases en la entidad debido a que PEDRO LUIS, anda en la grilla con EDGAR MELHEM SALINAS, por lo del relevo en la dirigencia tricolor.

El asunto es que ZAMORA no quiere que la CNOP se recargue con ningún aspirante para no contaminar el ambiente político en la entidad, previo a que se libere la convocatoria.