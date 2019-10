Martha Isabel Alvarado – Histórico

.-¡Qué susto se llevaron los “Astros”!

.-Lo dijo AMLO: Será un día histórico

.-Los antecedentes ‘raros’ de Durazo

.-¿Habrá cambio o lo van a aguantar?

Los amantes del béisbol estarán contentos y expectantes, pues ya viene el ‘platillo fuerte’ de la Temporada, como es la Serie Mundial, que a partir de mañana martes disputarán los Nacionales de Washington y los Astros de Houston, equipo este último con muchos fanáticos en suelo mexicano, sobre todo en la frontera norte.

Emociones al tope se vivieron el sábado, en el último juego de Campeonato de la Liga Americana, en que los Astros derrotaron 6 carreras a 4, a Yanquis de Nueva York, al lograr los del Bronx ‘venir de atrás’ y empatar la pizarra 4-4, en la parte alta de la 9ª entrada.

Vaya ‘susto’ que se llevó el jardinero derecho de “Astros”, GEORGE SPRINGER, al no poder atrapar un batazo que se convirtió en jonrón, del primera base de NY, DJ LEMAHIEU, mismo que igualó los cartones. Si no hubiera fallado en su turno AARON JUDGE, tal vez la historia habría sido otra. Por algo dicen: “el hubiera no existe”.

Pero susto, lo que se dice susto, el que se llevaron los del equipo de la ‘Cuarta Transformación’, cuyo ‘manager’, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, les mandó ‘la señal’ de ‘bajar los brazos’.

Obviamente, estamos hablando de los hechos suscitados el pasado jueves en el estado de Sinaloa.

Y pensar que AMLO había arrancado la jornada diciendo: “Este será un día histórico”, al dar el ‘banderazo’ de inicio a la Obra de Construcción de lo que será el aeropuerto de Santa Lucía, evento en que se le vio radiante, al evocar las proezas y valores del General FELIPE ÁNGELES.

Bien dice conocida frase: “Ten cuidado con lo que deseas”.

Vaya que el jueves será un día histórico, por cuanto, jamás de los jamases, un Presidente de México había hecho lo que hizo López Obrador, de ‘postrar’ al Estado Mexicano frente a un grupo delincuencial.

Los ojos de todo el mundo, literalmente, estuvieron puestos sobre el Secretario de Seguridad Pública, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien, ante la secuencia de hechos, ni siquiera tuvo el aplomo para salir a informar a la población, en una conferencia de prensa. Mas bien intentó hacerlo, entre balbuceos, con un video pregrabado.

Apenas se puede creer, de un Abogado de profesión, como lo es Durazo Montaño, que a posteriori, haya argumentado, que abortaron la operación para capturar a OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, por carecer de una Orden de Cateo.

Suponemos que muy indignado debe de estar el maestro que impartió la Cátedra de Derecho Procesal a Durazo Montaño en la Universidad Metropolitana, de la que egresó como Abogado, ante este tipo de barbaridades.

Lo más lógico es que Durazo Montaño tenga que renunciar, ante el ‘coctel’ de cosas desafortunadas que le atañen, empezando por su actuación del jueves, aunado al trascendido de que su hijo ALFONSO DURAZO CHAVEZ y el ahora famoso OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, estudiaron juntos en un colegio privado, según una primicia periodística dada a conocer por la columnista LOURDES MENDOZA.

No tardarán en resurgir otros antecedentes ‘raros’ de Durazo, como el que afloró durante la campaña presidencial de 2018, relacionado con la compra que habría realizado en 2012, de una propiedad con vista al mar, ubicada en Bahía de Kino, Sonora, por la cual, según la Escritura 5904, habría pagado dos millones de pesos a su anterior dueño, AMADO CARRILLO BARRAGÁN, hijo de AMADO CARRILLO FUENTES.

“En 2003, el suegro de Durazo, Jorge Julián Chávez Castro, fue ejecutado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde fue coordinador General del Consejo de Seguridad Pública, y ex Procurador de Justicia del Estado”, revela un artículo publicado por el periódico El Financiero”, el 20 de abril de 2018.

En el lenguaje beisbolero, que tanto le gusta a AMLO, diríase de Durazo: Que sacó el primer out (que fue la aprobación de la Guardia Nacional); luego le dieron un doble (la rebelión de los policías federales). Después sacó el segundo out (la puesta en marcha de la Guardia Nacional), enseguida dio una base por bolas (al ceder buen número de elementos de la Guardia Nacional que tuvieron que ir a hacer contención a los migrantes). Después le dieron dos hits ‘espalda con espalda’ (los policías emboscados en Aguililla y los 14 en Guerrero), y con la casa llena le dieron un gran slam (la captura y entrega de Ovidio Guzmán López).

Mánager: ¿Qué sigue?. ¿Cambio de pitcher, o lo va a aguantar?.

CONTRAFUEGO: El ‘librito’ ordena relevo en el montículo.

Hasta la próxima.