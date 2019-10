Fustiga Adrián Oseguera a diputados federales; que gestionen recursos

Redacción InfoNorte

Ciudad Madero.- El presidente municipal de Madero, Adrián Oseguera Kernion, fustigó a los diputados federales a dejar de tomarse solamente fotos, y que mejor gestionen recursos, luego de que el gobierno federal recortó fondos destinados al ramo 028.

El alcalde señaló que están sufriendo un golpe muy fuerte en todos los municipios, “a Ciudad Madero nos recortaron del ramo 028, tres millones y medio en un solo mes, y el siguiente mes otro millón más, y para diciembre será otro millón más, es un golpe muy duro para las finanzas del municipio”, se quejó Adrián Oseguera.

Reconoció que debido a esta acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que los alcaldes de varios Estados han acudido a México para pelear por lo que consideran un golpe muy duro a los municipios.

“Esto frena. Hay que moverse como nos estamos moviendo en México, porque nos están recortando a todos. Y al contrario, necesitamos aumento, estamos hablando con senadores, con diputados, para que nos apoyen, aquí no queremos que vengan a tomarse fotos, queremos que vengan y nos traigan recursos, y aclaro, es el Gobierno federal, que recortó a todos los municipios, entre ellos también Ciudad Madero y ahorita quitarnos tres millones y medio es mucho”, reiteró el edil.

“Nos dirigimos a los diputados para que nos apoyen, porque no nos apoyan, no nos apoyan aquí, aquí no queremos que vengan a tomarse fotos, queremos que vengan y nos traigan recursos y aclaro que es el gobierno federal el que recortó a todos los municipios, entre ellos a Madero”, enfatizó el presidente municipal morenista.

Recomendó a los legisladores tamaulipecos que ya se pongan a trabajar y ayuden a conseguir esos recursos que tanta falta hacen a los municipios para no detener el desarrollo.

“A Ciudad Madero no han bajado ni un solo recurso, ni un apoyo y hago un llamado respetuoso a los legisladores y senadores para que nos ayuden”, insistió.